Y Gemau Gorau i Gyplau ar PlayStation Plus Extra

Chwilio am rai gemau hwyliog a rhyngweithiol i'w chwarae gyda'ch gêm arall arwyddocaol? Edrych dim pellach. Rydyn ni wedi crynhoi rhestr o'r gemau gorau i gyplau ar PlayStation Plus Extra. Mae'r gemau hyn yn berffaith ar gyfer profiadau cydweithredol a chwaraewr sengl, sy'n eich galluogi i fwynhau amser o ansawdd gyda'ch gilydd wrth archwilio naratifau gwefreiddiol, datrys posau, a chystadlu mewn cystadlaethau cyfeillgar.

Y cyntaf ar ein rhestr yw “Thomas Was Alone,” gêm bos un chwaraewr y gellir ei mwynhau fel pâr. Mae darganfod y posau gyda'ch gilydd nid yn unig yn llawer o hwyl, ond mae hefyd yn cryfhau sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu. Hefyd, gellir cwblhau'r gêm mewn ychydig oriau yn unig, gan ei gwneud yn ddewis perffaith ar gyfer noson achlysurol i mewn.

Y cam nesaf yw “Erica,” gêm FMV (fideo symud llawn) sy'n cynnig profiad cyffrous rhyngweithiol. Mae chwarae fel cwpl yn caniatáu i chi wneud dewisiadau gyda'ch gilydd a gweld sut maen nhw'n effeithio ar ganlyniad y stori. Mae fel gwylio ffilm gyda'ch gilydd, ond gyda'r cyffro ychwanegol o allu llunio'r naratif.

Ar gyfer selogion arswyd, mae “Dead By Daylight” yn gêm aml-chwaraewr y gellir ei chwarae fel cwpl. Cymerwch eich tro yn chwarae gêm a chefnogwch eich gilydd trwy weithredu fel ail bâr o lygaid. P'un ai mai chi yw'r llofrudd neu'r goroeswr, mae cael partner wrth eich ochr yn ychwanegu haen ychwanegol o gyffro a mantais strategol.

Os ydych chi'n chwilio am gystadleuaeth gyfeillgar, mae “Hotshot Racing” yn ddewis ardderchog. Mae'r rasiwr arcêd hwn yn cynnig modd sgrin hollt, sy'n eich galluogi i rasio yn erbyn eich gilydd ar draciau amrywiol. Mae'n lliwgar, yn gyffrous, ac yn sicr o ddod â'ch ysbryd cystadleuol allan.

Mae “Symud Allan 2” yn gêm wallgof am bacio a dadbacio wrth symud tŷ. Wedi'i gynllunio ar gyfer chwarae cydweithredol, mae'r gêm hon yn gofyn am gyfathrebu a gwaith tîm effeithiol. Paratowch ar gyfer rhai eiliadau doniol wrth i chi lywio trwy'r anhrefn o symud dodrefn gyda'ch gilydd.

Mae “Sackboy: A Big Adventure” yn gêm lwyfannu 3D hyfryd sydd hyd yn oed yn well pan gaiff ei chwarae fel cwpl. Dim ond mewn couch co-op y gellir cwblhau rhai lefelau, gan bwysleisio'r angen am gydweithio a chydweithredu. Mae'r antur annwyl hon yn bleser i'w phrofi o'r dechrau i'r diwedd.

Yn olaf ond nid yn lleiaf, mae “Trials Fusion” yn gêm un chwaraewr sy'n berffaith ar gyfer cymryd tro. Cystadlu yn erbyn eich gilydd i osod yr amser gorau ar draciau heriol, neu chwerthin gyda'ch gilydd wrth i chi gronni cannoedd o fethiannau ar y lefelau anoddaf.

Mae'r gemau hyn i gyd ar gael ar PlayStation Plus Extra ac yn cynnig ystod eang o brofiadau i gyplau eu mwynhau. P'un a ydych chi'n datrys posau, yn gwneud dewisiadau, yn rasio yn erbyn eich gilydd, neu'n gweithio gyda'ch gilydd, mae'r gemau hyn yn darparu oriau o adloniant a chyfleoedd bondio i gyplau.

