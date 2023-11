Bargeinion Apple Newydd ar gyfer Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber 2023

Mae'r tymor gwyliau yn prysur agosáu, sy'n golygu ei bod hi'n bryd dechrau meddwl am eich rhestr siopa. Mae Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber ar y gorwel, ac mae hynny'n golygu gostyngiadau mawr gan fanwerthwyr fel Amazon, Best Buy, Walmart, a mwy. P'un a ydych am brynu anrhegion i anwyliaid neu drin eich hun i declyn newydd, mae digon o fargeinion i fanteisio arnynt.

Un o'r brandiau mwyaf poblogaidd yn ystod y tymor siopa yw Apple. Yn adnabyddus am eu dyfeisiau o ansawdd uchel, mae'n anghyffredin dod o hyd i ostyngiadau sylweddol ar gynhyrchion Apple. Fodd bynnag, eleni mae rhai cynigion cyffrous ar gyfer Dydd Gwener Du cynnar sy'n werth eich sylw.

Os ydych chi wedi bod yn llygadu MacBook Air newydd, mae Amazon yn cynnig gostyngiad o $ 200 ar fodel 2023. Mae'r gliniadur lluniaidd hwn yn cynnwys arddangosfa Retina Hylif 15.3-modfedd, 8GB RAM, a storfa SSD 256GB. Am y pris gostyngol, mae'n gam i unrhyw un sydd angen gliniadur pwerus a chryno.

Mae Verizon hefyd yn cynnig bargeinion gwych ar ddyfeisiau Apple. Masnachwch eich hen ddyfais a chael yr Apple iPhone 15 Pro newydd am ddim, yn dibynnu ar yr opsiwn storio sydd orau gennych. Hefyd, mae Verizon yn ildio hyd at $280 oddi ar iPad pan fyddwch chi'n dechrau llinell newydd. Fel bonws ychwanegol, byddwch yn derbyn Apple TV am ddim gyda'ch pryniant ffôn, ynghyd â chwe mis o Apple One am ddim.

Ar gyfer cariadon iPad, mae gan Best Buy lawer iawn ar y mini iPad. Mae'r dabled gryno hon yn cynnwys prosesydd A15, storfa SSD 64GB, 4GB RAM, ac arddangosfa Retina syfrdanol. Gyda gostyngiad o $100, mae'n gyfle gwych i gael eich dwylo ar y mini iPad diweddaraf.

Os ydych chi yn y farchnad ar gyfer clustffonau diwifr, mae Amazon yn cynnig gostyngiad o $60 ar yr 2il genhedlaeth Apple AirPods Pro. Mae'r clustffonau hyn yn cynnig ansawdd sain anhygoel ac yn dod â nodweddion uwch fel canslo sŵn gweithredol.

Ar gyfer ffeiliau sain, mae gan Best Buy ostyngiad o $70 ar glustffonau Apple AirPods Max. Mae'r clustffonau gor-glust hyn yn darparu sain diwifr o'r radd flaenaf ac yn dod mewn dyluniad lluniaidd a chwaethus.

Dyma rai yn unig o'r bargeinion Apple cynnar sydd ar gael y Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad am ragor o ostyngiadau a gwiriwch yn ôl yn aml am ddiweddariadau ar y bargeinion diweddaraf. Siopa hapus!

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw dydd Gwener du?

Mae Dydd Gwener Du yn ddiwrnod siopa poblogaidd sy'n digwydd y diwrnod ar ôl Diolchgarwch yn yr Unol Daleithiau. Mae'n adnabyddus am ei ostyngiadau enfawr a bargeinion gan wahanol fanwerthwyr.

Pryd mae Dydd Gwener Du 2023?

Mae Dydd Gwener Du 2023 yn disgyn ar 24 Tachwedd.

A yw cynhyrchion Apple fel arfer yn mynd ar werth yn ystod Dydd Gwener Du?

Yn nodweddiadol nid yw cynhyrchion Apple yn cael eu disgowntio'n fawr yn ystod Dydd Gwener Du. Fodd bynnag, yn aml mae rhai bargeinion ar gael, yn enwedig ar fodelau hŷn neu drwy fanwerthwyr awdurdodedig.

A allaf ddod o hyd i fargeinion ar gynhyrchion Apple ar-lein?

Ydy, mae llawer o fanwerthwyr yn cynnig bargeinion ar-lein ar gyfer Dydd Gwener Du, gan gynnwys llwyfannau e-fasnach mawr fel Amazon. Mae'n ffordd wych o fanteisio ar ostyngiadau heb orfod ymweld â siopau ffisegol.

Sut mae dod o hyd i'r bargeinion Apple gorau?

I ddod o hyd i'r bargeinion Apple gorau, mae'n bwysig cymharu prisiau gan wahanol fanwerthwyr a chwilio am ostyngiadau ar wefannau ag enw da. Cadwch lygad am fanwerthwyr swyddogol Apple ac ailwerthwyr awdurdodedig am gynhyrchion dilys a gwasanaeth dibynadwy.

A oes bargeinion ar gynhyrchion technoleg eraill yn ystod Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber?

Yn hollol! Mae Black Friday a Cyber ​​​​Monday yn adnabyddus am gynnig gostyngiadau ar ystod eang o gynhyrchion technoleg, gan gynnwys ffonau smart, gliniaduron, setiau teledu, dyfeisiau cartref craff, a mwy. Mae'n amser gwych i ddod o hyd i fargeinion ar frandiau poblogaidd ac uwchraddio'ch gosodiadau technoleg.