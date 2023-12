Safbwyntiau Amrywiol yn Llyfrau Gorau 2023

By

Mae 2023 wedi bod yn flwyddyn o gyflawniadau llenyddol anhygoel sydd wedi dal sylw darllenwyr ledled y byd. O atgofion pryfoclyd i ddirgelion llofruddiaeth gafaelgar, mae’r llyfrau hyn wedi cynnig safbwyntiau amrywiol ar fywyd, cariad, a’r profiad dynol.

Andrew Leland, Gwlad y Deillion: Cofiant ar Ddiwedd y Golwg (2023)

Yn ei gofiant, mae Andrew Leland yn ymchwilio i fyd cymhleth dallineb a’i effaith ar ei fywyd. Trwy ei daith, mae’n archwilio’r ffiniau aneglur rhwng golwg a dallineb, gan ymgolli mewn cymuned o unigolion dall tra’n dal i deimlo’n gysylltiedig ac wedi’u dieithrio. Mae adrodd straeon ffraeth ac addysgiadol Leland yn mynd â darllenwyr ar archwiliad dwys o hunaniaeth a derbyniad.

Katie Williams, Fy Llofruddiaeth (2023)

Mae Katie Williams yn cyflwyno dirgelwch llofruddiaeth ffuglen wyddonol sy'n archwilio dyfnderoedd cysylltiad dynol. Yn dilyn stori Lou, mam newydd a dioddefwr olaf llofrudd cyfresol, mae'r nofel yn ymchwilio i themâu magu plant, cyfeillgarwch, a hanfod yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn fyw. Mae Williams yn cyfuno elfennau o gyffro â chysyniadau arallfydol yn fedrus, gan greu darlleniad cyfareddol sy’n cadw darllenwyr ar gyrion eu seddau.

Mariana Enriquez, tr. Megan McDowell, Ein Cyfran o'r Nos (2022)

Mae nofel gyfieithedig gyntaf Mariana Enriquez, Our Share of Night, yn epig ysgubol sy’n cydblethu teulu, gwleidyddiaeth, a dynameg rhywedd. Gyda delweddaeth fywiog a thywyllwch dwys, mae Enriquez yn paentio llun o'r Ariannin sy'n trwytho darllenwyr yn ei thapestri cyfoethog. Mae'r nofel yn atseinio gyda darllenwyr, gan aros gyda nhw ymhell ar ôl iddynt droi'r dudalen olaf.

Catherine Lacey, Bywgraffiad o X (2023)

Mae Bywgraffiad Catherine Lacey o X yn archwiliad meistrolgar o berthnasoedd a natur enigmatig adnabod rhywun yn ddwfn. Mae’r nofel emosiynol hon yn dilyn taith gwraig weddw wrth iddi ddatrys cymhlethdodau hunaniaeth ei diweddar wraig a’i cholled ei hun. Mae ysgrifennu Lacey yn ddwys ac yn procio'r meddwl, gan adael darllenwyr yn ystyried cymhlethdodau cysylltiad dynol.

Kathleen Alcott, Argyfwng: Storïau (2023)

Mewn Argyfwng: Straeon, mae Kathleen Alcott yn cyflwyno casgliad o chwedlau wedi’u gwehyddu’n gywrain sy’n canolbwyntio ar fenywod yn mynd i’r afael ag argyfyngau personol ac effaith barhaol gwrywdod gwenwynig. Mae gallu Alcott i ymchwilio i gymhlethdodau’r seice dynol yn disgleirio drwodd ym mhob stori, gan arddangos ei sgil rhyfeddol fel awdur.

Mae llyfrau gorau 2023 wedi cynnig ystod amrywiol o safbwyntiau i ddarllenwyr, o atgofion sy’n archwilio ffiniau golwg i ddirgelion llofruddiaeth sy’n gwthio ffiniau realiti. Mae’r llyfrau hyn wedi swyno darllenwyr gyda’u naratifau pryfoclyd a’u dirnadaeth ddwys, gan brofi bod llenyddiaeth yn parhau i fod yn gyfrwng pwerus ar gyfer archwilio cymhlethdodau’r profiad dynol.