Y Dell S3422DWG: Dewis Gorau ar gyfer Monitoriaid Hapchwarae Ultra-Eang

By

Mae'r Dell S3422DWG yn fonitor hapchwarae hynod eang sy'n cynnig llu o nodweddion am bris fforddiadwy. Wedi'i brisio'n wreiddiol ar $500, mae Dell bellach yn ei gynnig am ddim ond $3479.99, gan ei wneud yn un o'r opsiynau gorau ar y farchnad o dan $400.

Gyda maint 34-modfedd a datrysiad 3440 × 1440 ultra-eang, mae'r monitor hwn yn darparu profiad gweledol syfrdanol. Mae'r gymhareb agwedd 16:10 a chromlin 1800R yn gwella trochi ymhellach, gan ganiatáu i chwaraewyr ymgolli yn eu hoff deitlau.

Un o fanteision allweddol y Dell S3422DWG yw ei ddatrysiad 1440p. Mae'r penderfyniad hwn yn taro cydbwysedd rhwng ansawdd delwedd a pherfformiad, gan gynnig delweddau hardd heb roi gormod o straen ar eich system. Ar y cyd â cherdyn graffeg pwerus fel y GeForce RTX 3060 Ti, gall chwaraewyr fwynhau'r gosodiadau graffeg mwyaf neu'r fframiau uchel iawn, gan roi mantais iddynt mewn gemau cystadleuol.

Yn cynnwys panel VA, mae gan y monitor hwn amser ymateb 1ms, cyfradd adnewyddu 144Hz, cymhareb cyferbyniad 3000: 1, a sylw lliw DCI-P90 o 3%. Er nad yw'n gydnaws â G-SYNC yn swyddogol, mae'r monitor wedi'i brofi a chanfod ei fod yn gweithio'n dda gyda G-SYNC, gan ddarparu profiadau hapchwarae llyfn a heb ddagrau.

Un fantais nodedig o'r Dell S3422DWG yw ei warant drawiadol. Er bod y mwyafrif o fonitoriaid yn dod â gwarant blwyddyn yn unig, mae'r monitor hwn yn cynnig gwarant tair blynedd. Yn ogystal, mae'n gymwys ar gyfer rhaglen Cyfnewid Panel Premiwm Dell, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr dderbyn amnewidiad panel am ddim yn ystod y cyfnod gwarant os canfyddir hyd yn oed un picsel llachar.

Ar y cyfan, mae'r Dell S3422DWG yn ddewis ardderchog i gamers sy'n chwilio am fonitor hapchwarae tra-eang perfformiad uchel. Gyda'i ansawdd gweledol syfrdanol, cyfradd adnewyddu cyflym, a gwarant hael, mae'n cynnig gwerth anhygoel am ei bris.

Ffynonellau: Dell