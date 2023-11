Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

By

A ddylai Bwrdd Tesla Atal Elon Musk am Gymeradwyo Safbwyntiau Antisemitig?

Mae buddsoddwr yn Tesla ac arbenigwr rheoli amlwg yn galw am atal Elon Musk, Prif Swyddog Gweithredol Tesla, gan fwrdd cyfarwyddwyr y cwmni am gymeradwyo safbwyntiau antisemitig ar gyfryngau cymdeithasol. Mae Jerry Braakman, llywydd First American Trust, yn credu bod Musk wedi croesi llinell trwy gytuno â phost antisemitig ar lwyfan cyfryngau cymdeithasol poblogaidd. Mae Braakman yn dadlau na ddylai Prif Swyddog Gweithredol cwmni cyhoeddus fod yn lledaenu casineb, waeth beth fo'i hawliau rhyddid barn.

Arweiniodd y ddadl hon at frandiau mawr fel Disney, NBCUniversal, a Warner Bros. Discovery yn atal eu hysbysebu ar y platfform sy'n eiddo i Musk. Er nad oedd y cwmnïau hyn yn priodoli eu penderfyniad yn uniongyrchol i bost Musk, canfuwyd bod rhai o'u hysbysebion wedi'u gosod ger cynnwys antisemitig ar y platfform.

Mae Braakman yn awgrymu y dylid rhoi Musk ar wyliau am gyfnod o 30 i 60 diwrnod a bod yn ofynnol iddo fynychu hyfforddiant empathi a / neu therapi. Mae'n credu nad yw cyfoeth Musk na'i allu technegol a busnes yn esgusodi ei ddatganiadau, a bod ei ymddygiad yn arwydd o angen am help.

Mae Jeffrey Sonnenfeld, deon astudiaethau arweinyddiaeth yn Ysgol Reolaeth Iâl, yn cytuno y dylai bwrdd Tesla weithredu. Mae Sonnenfeld yn dadlau y dylid atal Musk o deitl y Prif Swyddog Gweithredol ac o bosibl ei ailbennu fel prif swyddog technoleg, heb fawr o effaith ar bris cyfranddaliadau'r cwmni.

Fodd bynnag, mae Musk yn meddu ar bŵer sylweddol o fewn Tesla, gan ei fod nid yn unig yn Brif Swyddog Gweithredol ond hefyd yn eistedd ar y bwrdd cyfarwyddwyr ac ef yw'r cyfranddaliwr unigol mwyaf. Tra bod rhai cyfranddalwyr ac arbenigwyr yn galw ar y bwrdd i’w ddal yn atebol, mae eraill yn mynegi amheuon am eu parodrwydd a’u gallu i wneud hynny’n effeithiol.

Yn y pen draw, bwrdd Tesla sydd â'r penderfyniad. Mae'r ddadl yn codi cwestiynau pwysig am gyfrifoldebau Prif Weithredwyr mewn cwmnïau a fasnachir yn gyhoeddus, ffiniau rhyddid i lefaru, ac i ba raddau y dylai byrddau ymyrryd yn y safbwyntiau personol a fynegir gan eu harweinwyr.

C: Pwy sydd ar fwrdd Tesla?

A: Arweinir bwrdd Tesla gan Robyn Denholm ac mae'n cynnwys James Murdoch, cyfalafwr menter Ira Ehrenpreis, brawd iau Musk, Kimbal, a Musk ei hun. Mae gan Musk ddylanwad sylweddol fel cyd-sylfaenydd, Prif Swyddog Gweithredol, a chyfranddaliwr unigol mwyaf y cwmni.

C: Pam mae rhai cyfranddalwyr ac arbenigwyr yn galw am atal Musk?

A: Maen nhw'n credu bod Musk yn cymeradwyo safbwyntiau antisemitig ar gyfryngau cymdeithasol yn annerbyniol i Brif Swyddog Gweithredol cwmni cyhoeddus. Maen nhw'n dadlau bod ei ymddygiad yn llychwino brand y cwmni ac y dylai'r bwrdd ei ddal yn atebol a mynd i'r afael â'i weithredoedd.

C: Sut mae arweinwyr busnes eraill wedi ymateb i'r ddadl?

A: Mae rhai arweinwyr busnes amlwg, fel biliwnydd cronfa wrychoedd Bill Ackman, wedi sefyll wrth ymyl Musk a'i amddiffyn rhag cyhuddiadau o wrthsemitiaeth. Fodd bynnag, mae eraill, fel Ross Gerber, Prif Swyddog Gweithredol a llywydd Gerber Kawasaki, wedi beirniadu ymddygiad Musk a mynegi pryder am ei effaith ar enw da Tesla.