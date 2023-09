Stori Hynafol Springtails: Yr Anifeiliaid Cyntaf i Ddatblygu Proteinau Gwrthrewydd

By

Yn yr hen fyd, fwy na 400 miliwn o flynyddoedd yn ôl, roedd y Ddaear yn wahanol iawn. Yr oedd y moroedd yn ferw o fywyd, tra ar y tir, ni chynhyrfodd dim. Hwn oedd diwedd cyfnod yr Ordovicium pan oedd y glôb yn boeth ac yn llaith. Fodd bynnag, yn fuan wedyn, dechreuodd y tirfas rewi, a dechreuodd cap iâ ymledu, gan droi'r dyfroedd a oedd unwaith yn gynnes yn oer ac yn ddi-groeso. Arweiniodd hyn at y difodiant torfol ail-waethaf mewn hanes, gan ddileu hanner yr holl fywyd.

Yn rhyfeddol, creadur bach o'r enw springtail oedd un o'r ychydig rywogaethau a oroesodd. Mae Springtails yn anifeiliaid tebyg i bryfed a ddatblygodd strategaeth unigryw i frwydro yn erbyn yr oerfel. Dechreuodd eu celloedd gynhyrchu proteinau a oedd yn eu hamddiffyn rhag rhewi. Mae ymchwil diweddar gan Brifysgol Aarhus a Phrifysgol Queen's yng Nghanada wedi dangos y gallai'r springtail fod wedi bod yr anifail cyntaf i ddatblygu proteinau gwrthrewydd, gan esblygu'n llawer cynharach nag a feddyliwyd yn flaenorol.

Mae cynffon y gwanwyn yn fach, gyda'r rhywogaeth fwyaf yn mesur dim ond chwe milimetr o hyd. Mae ganddynt gynffon fforchog amlwg, neu ffwrcwla, y gallant ei rhyddhau i neidio i'r awyr i amddiffyn. Er eu bod yn debyg i bryfed, mae ganddyn nhw eu cangen eu hunain ar y goeden esblygiadol. Mae yna dros 9,000 o wahanol rywogaethau o gynffon y gwanwyn, ac maen nhw i'w cael bron ym mhobman, gan gynnwys gerddi, byw yn haenau uchaf y pridd neu ddail sydd wedi cwympo.

Mae Martin Holmstrup, athro ym Mhrifysgol Aarhus, wedi bod yn astudio springtails yn ei labordy. Gan eu cadw mewn dysglau Petri, mae'n arsylwi eu hymddygiad ac yn cynnal arbrofion i ddeall eu haddasiadau unigryw. Anfonwyd samplau o'r sbringtail hyn at gydweithwyr yng Nghanada, a gynhaliodd arbrofion moleciwlaidd i benderfynu pryd y datblygodd yr anifeiliaid broteinau gwrthrewydd am y tro cyntaf.

Trwy ddilyniannu DNA a chyfrifiadau, canfu'r ymchwilwyr fod springtails wedi datblygu proteinau gwrthrewydd yn ystod y cyfnod Ordofigaidd, ymhell cyn anifeiliaid eraill. Mae'r darganfyddiad hwn yn taflu goleuni ar esblygiad cynnar mecanweithiau gwrthrewydd ym myd yr anifeiliaid. Mae hyd yn oed yn bosibl bod planhigion a micro-organebau wedi datblygu mecanweithiau tebyg hyd yn oed yn gynharach.

Nid yw'n anodd dod o hyd i sbringtail; gellir eu darganfod yn eich gardd eich hun. Trwy fachu llond llaw o bridd neu ddail a defnyddio rhidyll gyda lamp a hambwrdd addasadwy, gallwch chi ddarganfod y creaduriaid hynod a hynafol hyn. Mae deall addasiadau unigryw cynffon y gwanwyn nid yn unig yn ddiddorol ynddo'i hun ond mae hefyd yn cyfrannu at ein gwybodaeth am hanes bywyd ar y Ddaear.

