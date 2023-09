Starfield: Sut i Wella Perfformiad FPS ar PC gyda GPUs Nvidia

Mae Starfield, y gêm hynod ddisgwyliedig gan y datblygwr Bethesda, wedi cymryd y gymuned gêm fideo gan storm. Gyda'i fyd enfawr a dinasoedd manwl, nid yw'n syndod bod chwaraewyr yn gyffrous i blymio i'r RPG sci-fi hwn. Fodd bynnag, mae rhai chwaraewyr wedi mynegi pryder am berfformiad y gêm, yn enwedig ar gyfrifiadur personol gyda GPUs Nvidia.

Yn ddiofyn, mae Starfield ar Xbox Series X | S yn rhedeg ar 30 ffrâm yr eiliad, a allai fod yn siomedig i chwaraewyr y mae'n well ganddynt chwarae gemau llyfnach. Ar PC, gall cyflawni 60fps sefydlog fod yn anghyson ar hyn o bryd.

Yn ffodus, mae canllaw a rennir gan ddefnyddiwr Nexusmods o'r enw Okhayko yn cynnig ateb posibl. Mae'r canllaw yn awgrymu galluogi'r dechnoleg cyflym PCI o'r enw BAR Resizable (Cofrestr Cyfeiriad Sylfaenol) ar gyfer perchnogion Nvidia. Mae'r dechnoleg hon yn caniatáu i'r CPU gael mynediad at gof y GPU yn fwy effeithlon, gan arwain o bosibl at berfformiad gwell.

Er mwyn galluogi BAR Ailosodadwy, bydd angen i ddefnyddwyr Nvidia lawrlwytho Arolygydd Proffil Nvidia a gwneud y newidiadau canlynol yn y feddalwedd:

1. Dewiswch Starfield yn y gwymplen proffil.

2. Llywiwch i adran 5.

3. Gosodwch y nodwedd rBAR i alluogi.

4. Gosodwch yr opsiynau rBAR i 0x00000001.

5. Gosodwch y terfyn maint rBAR i 0x0000000040000000.

6. Tarwch “Gwneud Cais Newidiadau” ar y dde uchaf.

Gall gweithredu'r newidiadau hyn roi hwb i berfformiad y gêm, yn enwedig i chwaraewyr sydd â GPUs RTX 30-Series. Mae'n werth nodi y disgwylir i Nvidia ryddhau diweddariadau gyrrwr yn y dyfodol agos i wneud y gorau o gameplay Starfield.

Am y tro, mae'r canllaw hwn yn cynnig datrysiad posibl i chwaraewyr sy'n ceisio profiad 60fps sefydlog. Wrth i'r gêm barhau i esblygu a diweddariadau yn cael eu rhyddhau, mae'n debygol y bydd perfformiad yn gwella ymhellach.

Mae Starfield ar gael nawr ar gyfer PC ac Xbox Series X | S, a gellir ei chwarae heb unrhyw gost ychwanegol i danysgrifwyr Xbox Game Pass.

