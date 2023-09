Starfield yn Derbyn Canmoliaeth Uchel gan Gyd-greawdwr Duw Rhyfel, David Jaffe

By

Mae Starfield, y gêm hynod ddisgwyliedig o Fethesda, wedi bod yn derbyn canmoliaeth uchel gan gamers a mewnwyr diwydiant fel ei gilydd. Un o'r ffigurau nodedig i ddod ymlaen â'u hedmygedd o'r gêm yw David Jaffe, cyd-grewr y gyfres God of War.

Mynegodd Emil Pagliarulo, cyfarwyddwr dylunio ac awdur Starfield, ei syndod at sylwadau cadarnhaol Jaffe. Aeth Pagliarulo at Twitter i rannu ei feddyliau, gan ddweud, “Mae cael cefnogwyr i fwynhau eich gwaith, yn amlwg, yn anhygoel. Mae cael cyd-ddatblygwyr - yn enwedig rhai rydych chi'n eu hadnabod ac yn eu parchu - yn cael hwyl gyda'ch gêm yn lefel arall o anhygoel."

Nid yw Jaffe, sy'n adnabyddus am ei waith yn Santa Monica Studios ac sy'n cyd-greu'r rhyddfreintiau God of War a Twisted Metal sydd wedi'u canmol yn feirniadol, wedi dal yn ôl yn ei ganmoliaeth i Starfield. Yn wir, mae wedi mynd mor bell â'i alw'n hoff gêm un chwaraewr erioed. Mae ei swyddi cyfryngau cymdeithasol a YouTube wedi bod yn ymroddedig i raddau helaeth i'r gêm ers ei lansio, gan dynnu sylw at ei hysgrifennu eithriadol.

Mae Starfield wedi denu sylw sylweddol ers ei ryddhau, gyda niferoedd chwaraewyr trawiadol i gyd-fynd. Cyrhaeddodd y gêm 1 miliwn o chwaraewyr cydamserol ar y diwrnod lansio, ac ar 7 Medi, mae wedi cronni sylfaen chwaraewyr o 6 miliwn. Mae'r niferoedd hyn yn dyst i'r cyffro a'r disgwyliad o amgylch y teitl.

Wrth i'r derbyniad cadarnhaol barhau i arllwys i mewn i Starfield, gall Bethesda a'r tîm datblygu ymfalchïo yn eu cyflawniad. Mae byd trochi'r gêm, adrodd straeon cyfareddol, a gameplay solet wedi dal calonnau chwaraewyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant fel ei gilydd.

