Spotify Lapio 2023: Plymiwch yn ddwfn i'ch taith gerddorol

Mae cariadon cerddoriaeth yn llawenhau! Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn eto pan fydd Spotify yn datgelu ei ymgyrch Wrapped hynod ddisgwyliedig, gan ganiatáu i ddefnyddwyr ymchwilio i'w hanes gwrando personol o 2023. Mae'r nodwedd hon yn cynnig dadansoddiad cynhwysfawr o'ch prif artistiaid, albymau, caneuon, podlediadau, a mwy. Gyda 574 miliwn o bobl ledled y byd yn gwylio Spotify eleni, mae'r cyffro yn amlwg.

Felly sut allwch chi gael mynediad at eich data Spotify Wrapped 2023? Gadewch i ni gael gwybod.

Pryd mae Spotify Wrapped 2023 yn lansio?

Eleni, rhyddhawyd Spotify Wrapped ddiwrnod ynghynt nag yn y blynyddoedd blaenorol. Gwnaeth ei ymddangosiad cyntaf am 8 am ET ddydd Mercher, Tachwedd 29, gan synnu cefnogwyr awyddus gyda'i ddyfodiad cynnar.

Sut i weld Spotify Wrapped 2023:

I ymgolli ym myd hudolus eich Spotify Wrapped 2023, cliciwch ar y dewis “Wrapped” sydd ar frig yr hafan ar eich ap symudol Spotify (ar gael ar gyfer iOS ac Android). Fel arall, gallwch ymweld â Spotify.com/Wrapped i archwilio eich taith gerddorol. Fodd bynnag, roedd adroddiadau bod defnyddwyr yn cael anawsterau wrth gael mynediad i'r platfform drwy'r ddolen we ar fore'r lansiad.

Yn cael problemau gyda Spotify Wrapped?

Os ydych chi'n dod ar draws unrhyw drafferth i gael mynediad i Spotify Wrapped trwy'r ddolen we Spotify.com/Wrapped (sy'n ymddangos yn broblem gyffredin i lawer o ddefnyddwyr), peidiwch â phoeni! Gallwch chi fwynhau'r profiad o hyd trwy ddefnyddio'r apiau iOS neu Android a ddarperir gan Spotify.

Beth yw Spotify wedi'i lapio?

Gwnaeth Spotify Wrapped ei ymddangosiad cyntaf yn 2015 o dan yr enw “Blwyddyn mewn Cerddoriaeth.” Roedd y nodwedd hon yn galluogi defnyddwyr i ddarganfod pa artistiaid y buont yn gwrando arnynt fwyaf yn ystod y flwyddyn flaenorol. Ers hynny, mae Spotify wedi gwella'r dyluniad graffigol a nodweddion data personol yn barhaus, gan ei ailfrandio fel Spotify Lapio yn y flwyddyn ganlynol. Mae'r ymgyrch farchnata wedi dod yn fwy poblogaidd, gan swyno defnyddwyr gyda'i mewnwelediadau unigryw a'i hapêl weledol.

Allwch chi gael mynediad at ddata Spotify Wrapped y gorffennol?

Ar hyn o bryd, nid yw Spotify yn cynnig opsiwn i gael mynediad at ystadegau Spotify Wrapped y flwyddyn flaenorol. Fodd bynnag, gallwch chi ail-fyw'r hud trwy ddod o hyd i restrau chwarae Spotify Wrapped y gorffennol ar ap neu wefan Spotify. Chwiliwch am “Wrapped” ac yna eich blwyddyn ddymunol i gychwyn ar daith gerddorol hiraethus.

Pryd mae Spotify Wrapped yn dechrau casglu data?

Er nad yw Spotify wedi cadarnhau'n swyddogol y dyddiad cau ar gyfer olrhain data eleni, fe wnaethant sôn mewn post ar Hydref 26 bod Lapio data cyfrif cyn Calan Gaeaf. Yn y blynyddoedd blaenorol, ymestynnodd casglu data o Ionawr 1 i Hydref 31. Felly, bwclwch i fyny a pharatowch i ddarganfod eich uchafbwyntiau cerddorol ers hynny.

Pwy sy'n cymryd y goron fel yr artist Spotify gorau yn 2023?

Gyda dros 26.1 biliwn o ffrydiau byd-eang, hawliodd Taylor Swift deitl artist byd-eang gorau Spotify yn 2023. Yn ymuno â hi yn y 5 Uchaf roedd Bad Bunny, The Weeknd, Drake, a Peso Pluma, i gyd yn gadael eu marc cerddorol ar y byd.

Nawr, paratowch i ymgolli ym myd hudolus Spotify Wrapped 2023 a dathlu’r artistiaid a’r caneuon a ddarparodd y trac sain i’ch blwyddyn!