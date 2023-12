The Sims 4: Ar Gyfer Ehangu Rhent Diweddariad Yn Cyflwyno Newidiadau Syfrdanol i Addasu Fflatiau

By

Mae lansiad hir ddisgwyliedig The Sims 4: For Rent ehangu ar y gorwel, ac mae chwaraewyr yn awyddus i archwilio'r nodweddion newydd a ddaw yn ei sgil. Fel rhan o'r paratoadau ar gyfer y datganiad, rhyddhaodd Maxis ddarn arferol gyda mân ddiweddariadau ac atgyweiriadau i'r gêm sylfaenol. Fodd bynnag, mae chwaraewyr llygaid eryr wedi darganfod newid annisgwyl nad oedd wedi'i restru yn y nodiadau clwt - y gallu i olygu waliau a ffenestri ar fflatiau o becynnau gêm blaenorol.

Er y gallai'r opsiwn addasu newydd hwn fod yn nam anfwriadol, mae chwaraewyr yn gobeithio ei fod yn nodwedd fwriadol mewn gwirionedd. Mae cymdogaethau fel y rhai yn ehangiad City Living wedi cynnig unedau tebyg i fflatiau yn y gorffennol, ond yn flaenorol nid oedd chwaraewyr yn gallu addasu'r ffenestri na'r waliau allanol. Mae'r darn diweddaraf bellach yn caniatáu i chwaraewyr symud, ychwanegu, a thynnu ffenestri, yn ogystal â newid gorffeniadau waliau allanol.

Mae crewyr cynnwys, fel Pixelade a SatchOnSims, eisoes wedi arddangos yr opsiynau addasu hyn mewn fideos. Nid yn unig y gall chwaraewyr newid y ffenestri a'r waliau, ond gallant hefyd hongian addurniadau wal fel drychau a llenni ar du allan y fflatiau. Mae'r rhyddid newydd hwn mewn addasu fflatiau wedi gadael chwaraewyr yn pendroni a yw'n nodwedd neu'n fyg mewn gwirionedd.

Yn y byd go iawn, byddai'n amhosibl ail-wneud ffenestri ac ychwanegu llenni at adeiladau uchel, ond mae The Sims yn cynnig cyfle i chwaraewyr archwilio eu dyheadau creadigol. Gyda'r gallu sydd ar ddod i adeiladu unedau fflat wedi'u teilwra, mae llawer o chwaraewyr yn credu y dylai'r opsiwn i addasu fflatiau presennol fod ar gael hefyd.

Roedd newidiadau nodedig eraill yn y nodiadau clytiau diweddar hefyd. Gall chwaraewyr nawr ddynodi sinciau naill ai fel sinciau cegin neu ystafell ymolchi, gan atal Sims rhag golchi llestri yn gyson mewn ystafelloedd ymolchi ensuite. Bellach mae gan raciau esgidiau nodwedd togl sy'n annog Sims i dynnu eu hesgidiau dan do, gan roi cymhelliant ychwanegol i chwaraewyr wisgo eu Sims yn briodol. Yn ogystal, gall chwaraewyr nawr glicio ar y drws i lawer a dewis yr opsiwn “Newid Rheolaeth i'r Aelwyd hon”, gan ganiatáu cyfnewid hawdd rhwng gwahanol gartrefi.

I wirio a yw'r gallu addasu newydd hwn yn fwriadol, mae ymholiadau wedi'u gwneud i EA, ac mae chwaraewyr yn aros yn eiddgar am gadarnhad. Wrth i gyffro adeiladu ar gyfer The Sims 4: Ar gyfer ehangu Rhent, sydd i'w ryddhau ar Ragfyr 7, ni all chwaraewyr helpu ond rhagweld y posibiliadau newydd sy'n eu disgwyl wrth greu'r mannau byw rhithwir perffaith.