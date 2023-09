Julia Joung: O Ewch i Fioleg

Profodd Julia Joung, un o Arloeswyr Dan 2023 35 MIT Technology Review, ryddhad ac angerdd newydd pan welodd AI yn trechu un o chwaraewyr Go gorau’r byd. Ar ôl treulio ei phlentyndod yn Taiwan yn meistroli'r gêm, roedd Joung bob amser wedi meddwl am Go fel problem na ellid ei datrys. Fodd bynnag, darganfu fod bioleg yn her fwy byth.

Yn ystod ei hymchwil israddedig mewn labordy niwrowyddoniaeth ym Mhrifysgol Stanford, arsylwodd Joung ymddygiad anarferol yng nghelloedd yr ymennydd o'r enw astrocytes. Gwnaeth hyn ei hudo ac ennyn ei diddordeb mewn bioleg. Parhaodd ei thaith trwy ymuno â labordy'r arbenigwr golygu genynnau Feng Zhang yn y Broad Institute yng Nghaergrawnt, Massachusetts. Yno, ymchwiliodd i “sgrinio ar raddfa genom,” gan ddefnyddio offer fel CRISPR i addasu pob un o’r 20,000 o enynnau yn y genom dynol i ddeall eu heffeithiau.

Nod Joung oedd cymhwyso sgrinio genetig i gelloedd ymennydd gwirioneddol fel astrocytes, sy'n anodd eu cynhyrchu yn y labordy. Trwy archwilio effaith gwahanol ffactorau trawsgrifio ar fôn-gelloedd, roedd hi'n ceisio deall sut maen nhw'n pennu hunaniaeth celloedd. Arweiniodd ei harolwg at “atlas” sy’n dangos dylanwad ffactorau trawsgrifio unigol. Y nod yn y pen draw yw cael y gallu i gynhyrchu unrhyw fath o gell mewn modd rheoledig, a allai fod â chymwysiadau mewn profion cyffuriau a datblygiadau therapiwtig.

Er bod graddfa sgrinio genetig yn helaeth, yn gofyn am gydweithio ac adnoddau sylweddol, mae Joung yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddatblygu'r maes. Mae ei gwaith presennol yn Sefydliad Whitehead yn canolbwyntio ar ddeall y broses o synthesis protein o fewn celloedd. Mae Joung yn cael ei yrru gan y dyfnder di-ddiwedd o bosibiliadau y mae bioleg yn eu cynnig ac mae’n parhau i ddatblygu offer arloesol i ateb cwestiynau sylfaenol.

Mae taith Julia Joung o feistroli Ewch i archwilio dirgelion bioleg yn enghraifft o’i chwilfrydedd a’i hymroddiad i wthio ffiniau. Wrth iddi blymio’n ddyfnach i gymhlethdodau ymholi gwyddonol, mae ei gwaith yn addo datgelu mewnwelediadau newydd a allai lunio dyfodol meddygaeth a thechnoleg.

Ffynonellau: Adolygiad Technoleg MIT