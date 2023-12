Cyfraith Marijuana Newydd yn Ohio: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

By

Crynodeb: Bydd cyfraith marijuana newydd Ohio yn caniatáu i unigolion dros 21 oed feddu ar rywfaint o farijuana a thyfu eu planhigion eu hunain. Fodd bynnag, bydd prynu marijuana yn parhau i fod yn anghyfreithlon hyd nes y sefydlir rheoliadau ar gyfer fferyllfeydd hamdden. Yn ogystal, mae cyfyngiadau ar ble y gellir defnyddio marijuana, ac mae gan rai grwpiau, fel unigolion o dan 21 oed a pherchnogion gwn, gyfyngiadau ar ddefnyddio marijuana.

1. Mae Meddiant yn Gyfreithiol, Nid yw Prynu:

Gan ddechrau ddydd Iau, bydd gan Ohioiaid sy'n 21 oed a hŷn yr hawl i feddu ar hyd at 2.5 owns o farijuana ar ffurf planhigion neu hyd at 15 gram ar ffurf echdynnu. Byddant hefyd yn cael tyfu hyd at chwe phlanhigyn i bob oedolyn, gydag uchafswm o 12 planhigyn fesul cartref. Fodd bynnag, ni fydd unrhyw fodd cyfreithiol i brynu marijuana gan na fydd y rheoliadau ar gyfer fferyllfeydd hamdden ar waith tan ganol 2024.

2. Cyfyngiadau Defnydd:

Er y caniateir meddiant, gwaherddir ysmygu marijuana mewn mannau cyhoeddus dan do a mannau cyflogaeth oherwydd gwaharddiad ysmygu dan do Ohio, a basiwyd yn 2006. Mae'r gyfraith newydd hefyd yn gwahardd defnyddio marijuana mewn mannau cyhoeddus awyr agored ac mewn cerbydau. Fodd bynnag, mae'r gyfraith yn rhoi'r awdurdod i lywodraethau lleol sefydlu eu rheolau eu hunain ynghylch defnydd cyhoeddus.

3. Cyfyngiadau ar bwy all ei ddefnyddio:

Mae yna sawl categori o unigolion a fydd yn wynebu cyfyngiadau ar ddefnyddio marijuana hamdden:

- Ni chaniateir yn gyfreithiol i unigolion dan 21 oed feddu ar farijuana.

– Efallai y bydd landlordiaid yn gosod cyfyngiadau ar rai rhentwyr yn eu cytundebau les.

- Mae gan gyflogwyr yr hawl i gynnal gweithleoedd di-gyffuriau, gwahardd gweithwyr rhag defnyddio marijuana a gorfodi mesurau disgyblu.

- Mae perchnogion gwn yn wynebu cyfyngiadau o'r gyfraith ffederal, oherwydd gall defnyddio marijuana arwain at golli'r gallu i dderbyn, meddu ar neu brynu drylliau. Mae'r gwiriad cefndir sydd ei angen ar gyfer prynu drylliau yn gofyn yn benodol am ddefnyddio marijuana, ac mae gorwedd ar y ffurflen yn ffeloniaeth ffederal.

I gloi, mae cyfraith marijuana newydd Ohio yn rhoi hawliau meddiant i unigolion o oedran cyfreithlon, ond mae prynu marijuana yn parhau i fod yn anghyfreithlon am y tro. Mae defnydd wedi'i gyfyngu mewn rhai lleoliadau, ac mae grwpiau amrywiol, gan gynnwys y rhai dan 21 oed a pherchnogion gwn, yn wynebu cyfyngiadau ar ddefnyddio marijuana. Mae'n bwysig i unigolion ddeall a chadw at y rheoliadau hyn er mwyn osgoi canlyniadau cyfreithiol.