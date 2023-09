Y Wisg Sgrin a Reolir gan y Meddwl: Cyfuno Ffasiwn a Thechnoleg â Raspberry Pi

By

Mae Anouk Wipprecht, dylunydd enwog, wedi cyflwyno prosiect arloesol o'r enw'r ScreenDress argraffedig 3D, sy'n uno technoleg a ffasiwn gan ddefnyddio'r Raspberry Pi. Mae'r ffrog yn cynnwys sgriniau lluosog sy'n newid mewn amser real yn seiliedig ar donnau'r ymennydd, gan ganiatáu i'r gwisgwr ddylanwadu'n uniongyrchol ar y ffrog. Mae'r greadigaeth hon, a elwir yn ScreenDress, yn arddangos cydrannau blaengar sy'n canolbwyntio ar AI.

Mae gwisgwr y ffrog yn defnyddio synhwyrydd EEG, a elwir yn electroenseffalogram. Mae angen hyfforddi'r synhwyrydd i adnabod tonnau ymennydd sylfaenol y gwisgwr yn erbyn rhai wedi'u hysgogi neu rai â ffocws. Pan fydd tonnau ymennydd y gwisgwr yn cyrraedd dwyster penodol, mae LCDs chwe rownd y ffrog yn ymateb trwy arddangos peli llygaid gyda disgyblion sy'n ehangu.

Cefnogir pob pelen llygad gan Raspberry Pi Zero, sy'n cysylltu â'r sgrin LCD ac yn ei diweddaru yn unol â hynny. Mae'r headset BCI 4-sianel, o'r enw Unicorn Headband, yn gweithredu fel synhwyrydd EEG ac fe'i argraffwyd yn benodol 3D ar gyfer y prosiect hwn, gan ddefnyddio argraffydd HP Jet Fusion 5420W. Dyluniwyd yr holl gydrannau printiedig 3D gan Wipprecht gan ddefnyddio'r cymhwysiad CAD sy'n seiliedig ar borwr o'r enw Onshape.

Mae Wipprecht yn pwysleisio pa mor hawdd yw hyfforddi'r system ddysgu peiriant i bob gwisgwr, gan mai dim ond tua dau funud y mae'n ei gymryd. Cafodd y prosiect ScreenDress ei arddangos yng Ngŵyl ARS Electronica yn Linz, Awstria a bydd yn cael ei gyflwyno mewn digwyddiadau eraill yn y dyfodol.

Os ydych chi wedi bod yn chwilio am brosiect Raspberry Pi i ysbrydoli'ch ochr ffasiwn ymlaen, mae'r ScreenDress a reolir gan y meddwl yn sicr yn rhywbeth i'w ystyried.

Ffynonellau: Voxel Matters

Diffiniadau:

Raspberry Pi: Cyfrifiadur un bwrdd sy'n fforddiadwy ac yn amlbwrpas iawn, a ddefnyddir yn gyffredin mewn amrywiol brosiectau technoleg.

Synhwyrydd EEG: Synhwyrydd electroenseffalogram sy'n mesur ac yn cofnodi gweithgaredd trydanol yn yr ymennydd.

LCD: Arddangosfa Grisial Hylif, arddangosfa panel gwastad a ddefnyddir ar gyfer allbwn gweledol.

Clustffonau BCI: Dyfais wedi'i gosod ar y pen sy'n defnyddio technoleg rhyngwyneb ymennydd-cyfrifiadur i reoli dyfeisiau neu gymwysiadau allanol.

Cymhwysiad CAD: Meddalwedd Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur a ddefnyddir i greu ac addasu dyluniadau digidol ar gyfer argraffu 3D.