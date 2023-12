Tywysog Persia: Trelar y Goron Goll yn Gollwng, Yn Datgelu Demo Chwaraeadwy sydd ar ddod

Mae trelar a ddatgelwyd ar gyfer y gêm hynod ddisgwyliedig, Prince of Persia: The Lost Crown , wedi cymryd y rhyngrwyd gan storm. Mae'r trelar, a gafodd ei uwchlwytho'n ddamweiniol gan PlayStation Brasil ac sydd wedi'i dynnu ers hynny, wedi datgelu manylion newydd cyffrous am y gêm, gan gynnwys rhyddhau demo chwaraeadwy ar Ionawr 11.

Er bod y gollyngiad wedi gadael cefnogwyr yn siomedig am y cyhoeddiad coll o'r Gwobrau Gêm eleni, mae'n bendant wedi tanio llawer o chwilfrydedd a disgwyliad. Llwyddodd cefnogwyr meddwl cyflym i ddal ac ail-lwytho'r ffilm, gan ganiatáu i gynulleidfa ehangach gael cipolwg ar yr hyn sydd gan y gêm i'w gynnig.

Mae'r trelar sydd newydd ei ddatgelu nid yn unig yn canolbwyntio ar linell stori hudolus y gêm ond hefyd yn rhoi mwy o fewnwelediad i'r gameplay ei hun. O adrannau platfformio sy'n herio marwolaeth i ddilyniannau ymladd dwys, mae'r trelar dwy funud yn arddangos graffeg syfrdanol y gêm ac yn cyflwyno chwaraewyr i Sargon, prif gymeriad y gêm.

Tywysog Persia: Y Goron Goll, a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, yn nodi golwg newydd ar fasnachfraint actio-antur annwyl Ubisoft. Tra bod y cyhoeddwr yn dal i weithio ar Prince of Persia: The Sands of Time Remake, mae The Lost Crown ar fin cyflwyno stori nodedig gyda mecaneg a delweddau arloesol.

Ym mis Mehefin, cafodd chwaraewyr lwcus gyfle i brofi rhagolwg ymarferol o'r gêm. Roedd yr adborth yn hynod gadarnhaol, gyda chwaraewyr yn canmol symudiad unigryw'r gêm tuag at arddull Metroidvania 2D. Mae'r agwedd annisgwyl hon wedi rhoi bywyd newydd i'r gyfres, gan adael cefnogwyr yn gyffrous ac yn awyddus am yr hyn sydd i ddod.

Yn ddiweddar, yn ystod cyflwyniad Nintendo Direct, dadorchuddiwyd mwy o luniau gameplay, gan ddangos ymhellach natur esblygol y gêm. Gyda phob cipolwg, Tywysog Persia: Y Goron Goll yn parhau i greu argraff ac adeiladu disgwyliad ar gyfer ei ryddhau sydd ar ddod.

Wrth i gefnogwyr aros yn eiddgar am ddyfodiad y demo chwaraeadwy, mae'n amlwg bod Prince of Persia: The Lost Crown yn paratoi i fod yn gêm sy'n aros yn driw i'w gwreiddiau wrth gyflwyno profiadau newydd cyffrous i chwaraewyr. Ni all Ionawr 2024 ddod yn ddigon buan!