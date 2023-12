Sgarlad a Fioled Pokémon: Pokémon Chwedlonol yn Dychwelyd yn Ehangiad Trysorau Cudd

Mae trelar newydd wedi'i ryddhau ar gyfer ehangiad sydd ar ddod Pokémon Scarlet a Violet, Trysorau Cudd Ardal Sero: Y Disg Indigo , sydd i'w lansio ar Ragfyr 14, 2023. Er ein bod eisoes yn gwybod am y chwedlonol newydd Pokémon Terapagos, mae wedi bod datgelodd y bydd hoff chwedlonwyr ffans hefyd yn gwneud ymddangosiad. Yn ymuno â'r antur mae Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo, a Lunala.

Nid yn unig y bydd y creaduriaid chwedlonol hyn yn dychwelyd, ond bydd llawer o rai eraill o'r gyfres Pokémon hefyd yn dod yn ôl. Bydd hyfforddwyr yn cael cyfle i ddod ar draws yr adar chwedlonol gwreiddiol yn ogystal ag Entei, Suicune, a Raikou. I wneud hynny, rhaid iddynt gwblhau prif stori The Hidden Treasures of Area Zero Part 2: The Indigo Disk a chwrdd â chymeriad o'r enw Snacksworth yn Blueberry Academy.

Gall hyfforddwyr gymryd rhan mewn Blueberry Quests (BBQs) yn y Terarium ac ennill byrbrydau gan Snacksworth. Bydd y byrbrydau hyn yn caniatáu iddynt ddod ar draws rhai Pokémon chwedlonol o'r gyfres yn rhanbarth Paldea. Bydd Snacksworth hefyd yn rhannu ei wybodaeth helaeth am y Pokémon hyn a'r hyfforddwyr regale gyda hanesion am ei gyfarfyddiadau arwrol ei hun â nhw.

Yn ogystal â dychwelyd Pokémon chwedlonol, bydd Pokémon Scarlet a Violet yn cynnwys modd Synchro newydd cyffrous. Bydd chwaraewyr sydd wedi symud ymlaen yn ddigon pell yn yr antur yn gallu defnyddio'r Peiriant Synchro i weld y byd trwy lygaid eu hoff Pokémon.

Ac nid dyna'r cyfan! Bydd yr holl Pokémon cychwynnol blaenorol hefyd ar gael yn Pokémon Scarlet a Violet, gan ychwanegu hyd yn oed mwy o opsiynau ac amrywiaeth ar gyfer hyfforddwyr.

Er bod Pokémon Scarlet a Violet wedi cyflwyno syniadau newydd beiddgar, mae'r adolygiad gan IGN yn graddio'r ehangu 6/10. Mae'r adolygiad yn sôn, er bod y cysyniadau'n wych, mae yna rai agweddau sy'n teimlo'n anorffenedig neu'n ddiffygiol yng ngweithrediad y gêm.

Ydych chi'n gyffrous i ddod ar draws Pokémon chwedlonol ac archwilio byd ehangach Pokémon Scarlet a Violet? Lansiad Trysorau Cudd Area Zero: Mae'r Ddisg Indigo rownd y gornel, felly paratowch i gychwyn ar antur newydd gyda'ch hoff Pokémon!