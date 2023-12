Sgarlad a Fioled Pokémon: Mae'r Ddisg Indigo yn Ehangu'r Byd

By

Mae'r ail DLC ar gyfer Pokémon Scarlet a Violet, o'r enw The Indigo Disk, yn cynnig profiad ehangach i chwaraewyr gyda nodweddion newydd, Pokémon, a chau i edafedd plot sy'n hongian. Er bod gan y gêm sylfaen ei chyfran o ddiffygion, mae The Indigo Disk yn llwyddo i chwistrellu bywyd newydd i amgylchedd y byd agored, gan ei gwneud hi'n werth yr ymdrech i chwaraewyr ymgysylltu â'r cynnwys.

Mae'r DLC yn cyflwyno Academi Blueberry, cyfleuster breuddwyd hyfforddwr Pokémon sydd wedi'i leoli yn rhanbarth Unova. Gyda'i bedwar biom gwahanol, mae Blueberry Academy yn caniatáu i chwaraewyr ddal ac astudio Pokémon mewn cynefinoedd sy'n atgynhyrchu eu cartrefi naturiol. Mae'r academi yn dod yn ganolbwynt canolog ar gyfer adeiladu timau, addasu cymeriadau, a brwydro mewn brwydrau dwbl sy'n gofyn am feddwl strategol.

Y tu hwnt i'r brif stori, mae Blueberry Academy yn cynnig cyfoeth o weithgareddau deniadol fel gwahodd hyfforddwyr o ranbarth Paldea, opsiynau addasu cymeriad, ac olrhain Pokémon Chwedlonol mewn senario gêm derfynol unigryw. Fodd bynnag, gall cyrchu'r nodweddion a'r straeon ochr hyn fod braidd yn feichus oherwydd natur bygi system lywio'r gêm.

Un agwedd ar The Indigo Disk sy'n methu yw gweithredu Blueberry Quests, sy'n aml yn teimlo fel tasgau diflas heb fawr o wobrau. Mae cwblhau'r quests hyn yn dod yn ofyniad ar gyfer cynnydd, gan wneud i'r malu deimlo'n fwy fel padin diangen na phrofiad gameplay boddhaol.

Er gwaethaf yr anfanteision hyn, mae The Indigo Disk yn llwyddo i adbrynu ei hun gyda nodweddion cudd a diweddglo boddhaol sy'n clymu pennau rhydd yn nirgelion rhanbarth Paldea. Er y gallai cefnogwyr fod wedi gobeithio archwilio chwedloniaeth y gêm yn ddyfnach, mae'r DLC yn darparu rhywfaint o gau ac yn arddangos yr hyn sy'n gwneud rhanbarth Paldea yn unigryw.

Yn y pen draw, mae Pokémon Scarlet a Violet: The Indigo Disk yn ehangu byd y gêm sylfaen ac yn cynnig cynnwys newydd i chwaraewyr ei fwynhau. Er y gallai fod yn dal i ddioddef o faterion technegol a gameplay trwm, mae'r DLC yn dod ag elfennau ffres i'r bwrdd ac yn darparu digon o werth adloniant i gadw diddordeb chwaraewyr.