Mae Nodwedd Plex Newydd yn Tanio dicter ac yn Codi Pryderon Preifatrwydd

By

Mae Plex, gwasanaeth ffrydio poblogaidd, wedi dod ar dân yn ddiweddar am nodwedd newydd sydd wedi cynhyrfu rhai defnyddwyr. Mae'r nodwedd, o'r enw Darganfod Gyda'n Gilydd, yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu eu gweithgaredd gwylio gyda ffrindiau. Fodd bynnag, yr hyn sydd wedi tanio dicter yw bod y swyddogaeth hon wedi'i galluogi yn ddiofyn ac yn anfon e-bost wythnosol at ffrindiau, gan ddatgelu'r hyn y mae'r defnyddiwr wedi bod yn ei wylio ar eu gweinydd.

Mae'r ddadl ynghylch y nodwedd newydd hon yn ymwneud â phryderon preifatrwydd. Roedd llawer o ddefnyddwyr yn credu y byddai Plex, gan ei fod yn blatfform hunangynhaliol, yn fwy parchus at breifatrwydd o'i gymharu â gwasanaethau ffrydio eraill fel Netflix. O ganlyniad, roedd y gosodiad diofyn hwn yn teimlo fel tor-ymddiriedaeth a phreifatrwydd i rai defnyddwyr.

Nid yw'n syndod bod y drafodaeth ar y mater hwn wedi cynyddu i gynnwys dadleuon am bornograffi ac a ddylai Plex ddatgelu'r wybodaeth hon. Nododd rhai defnyddwyr fod yna bethau mwy embaras i'w gwylio na chynnwys oedolion, megis rhai mathau o sioeau teledu.

Er na wnaeth Plex ymateb i gwestiynau gan Y Gofrestr, fe wnaethant fynd i'r afael â'r ddadl ar eu fforwm cymorth a Twitter. Honnodd y datblygwr meddalwedd fod y swyddogaeth hon yn optio i mewn a bod yn rhaid i ddefnyddwyr ei alluogi'n benodol. Fodd bynnag, nid oedd yr esboniad hwn yn bodloni pryderon defnyddwyr a oedd yn dadlau bod cael y nodwedd wedi'i galluogi yn ddiofyn yn ei gwneud yn debycach i nodwedd optio allan nag i nodwedd optio i mewn.

Mae'r dryswch ynghylch gosodiadau'r nodwedd wedi gadael rhai defnyddwyr yn ddryslyd. Dywedodd rhai hyd yn oed eu bod wedi derbyn e-byst yn datgelu arferion gwylio eraill heb sylweddoli bod y wybodaeth hon yn cael ei rhannu. Mae'n ymddangos y gallai rhyngwyneb defnyddiwr Plex fod yn gliriach am y nodwedd a'i osodiadau diofyn er mwyn osgoi camddealltwriaeth o'r fath.

Yn gyffredinol, mae’r digwyddiad hwn yn ein hatgoffa o bwysigrwydd preifatrwydd mewn gwasanaethau digidol. Mae'n amlygu'r angen i gwmnïau flaenoriaethu caniatâd defnyddwyr a chyfathrebu'n glir sut mae data defnyddwyr yn cael ei gasglu a'i rannu. Dylid cymryd pryderon preifatrwydd o ddifrif i gynnal boddhad cwsmeriaid ac ymddiriedaeth yn y platfform.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

A yw'r nodwedd Darganfod Gyda'n Gilydd yn Plex wedi'i galluogi yn ddiofyn?

Ydy, mae'r nodwedd Darganfod Gyda'n Gilydd wedi'i galluogi yn ddiofyn, sy'n golygu bod gweithgarwch gwylio defnyddwyr yn cael ei rannu â'u ffrindiau oni bai eu bod yn optio allan.

A all defnyddwyr analluogi'r nodwedd Darganfod Gyda'n Gilydd?

Oes, gall defnyddwyr analluogi'r nodwedd Darganfod Gyda'n Gilydd trwy addasu eu gosodiadau yn yr app Plex. Mae gan ddefnyddwyr yr opsiwn i ddiffodd rhannu eu harferion gwylio gyda ffrindiau.

A yw Plex wedi ymateb i'r dicter defnyddwyr a'r pryderon preifatrwydd?

Nid yw Plex wedi ymateb yn uniongyrchol i'r dicter defnyddwyr a'r pryderon preifatrwydd ynghylch y nodwedd Darganfod Gyda'n Gilydd. Fodd bynnag, mae'r cwmni wedi cydnabod y ddadl ar eu fforwm cymorth a Twitter, gan nodi bod y nodwedd yn optio i mewn ac yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ei galluogi'n weithredol.

Sut gall defnyddwyr addasu eu dewisiadau e-bost yn Plex?

I addasu eu dewisiadau e-bost, gan gynnwys yr adolygiad wythnosol o arferion gwylio, gall defnyddwyr ymweld â'r ddolen ganlynol: [dolen] (ffynhonnell: fforwm cymorth Plex).