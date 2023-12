Mae Americanwyr yn Ceisio Lloches yng Nghanada, ond yn Wynebu Heriau Gofal Iechyd a Thai

By

Er y gall Canada ymddangos fel cyrchfan ddelfrydol i Americanwyr sy'n ceisio lloches rhag gwleidyddiaeth polariaidd a thrais gwn, mae'r realiti ymhell o fod yn berffaith. Yn ôl data mewnfudo, gwnaeth tua 79,000 o Americanwyr gais i ddod yn breswylwyr parhaol yng Nghanada rhwng 2015 a 2023.

I Mahlena-Rae Johnson, gwraig Ddu a symudodd i Ganada o Los Angeles, roedd y penderfyniad i symud wedi'i ysgogi gan awydd am amgylchedd gwleidyddol blaengar a diogel i fagu ei phlant. Fodd bynnag, darganfu Johnson yn gyflym nad Canada oedd yr iwtopia a ragwelodd. Er ei bod yn gwerthfawrogi system addysg uwchraddol y wlad a gofal iechyd cyffredinol, roedd hi hefyd yn wynebu heriau.

Un pryder mawr a brofodd Johnson ac Americanwyr eraill a symudodd i Ganada oedd y rhestrau aros hir ar gyfer gofal meddygol. Oherwydd y pandemig, gohiriwyd gweithdrefnau nad ydynt yn rhai brys, gan arwain at ôl-groniad o gleifion yn aros am driniaeth. Roedd Johnson ei hun yn dyst i rwystredigaethau'r system gofal iechyd, gan fod ei mam ei hun wedi bod ar restr aros am glun newydd ers 18 mis.

Ymhellach, profodd cost uchel tai yng Nghanada yn rhwystr arall i fewnfudwyr Americanaidd. Roedd y prisiau tai cynyddol yn ei gwneud yn anodd i newydd-ddyfodiaid ddod o hyd i gartrefi fforddiadwy, gan roi straen ar eu harian.

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae rhai mewnfudwyr yn dal i ddod o hyd i ryddhad yng Nghanada o gymharu â'r trais y daethant ar ei draws yn yr Unol Daleithiau. Er efallai nad yw'r dirwedd wleidyddol yn berffaith, maent yn teimlo'n fwy diogel a sicr yn eu cymunedau.

I gloi, er y gall Canada gynnig rhinweddau deniadol fel gofal iechyd cyffredinol ac amgylchedd mwy blaengar yn wleidyddol, mae'n bwysig i ddarpar fewnfudwyr fod yn ymwybodol o'r heriau y gallent eu hwynebu, gan gynnwys rhestrau aros gofal iechyd hirfaith a marchnadoedd tai drud. Mae symud i wlad arall yn benderfyniad arwyddocaol y dylid ei ymchwilio a'i ystyried yn drylwyr.