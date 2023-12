SAG-AFTRA yn Eiriolwyr dros Driniaeth Deg i Berfformwyr Gêm Fideo yn y Gwobrau Gêm

By

Bydd aelodau SAG-AFTRA a Game Workers of SoCal (GWSC) yn lleisio eu barn y tu allan i'r Gwobrau Gêm eleni, gan godi ymwybyddiaeth o'r materion parhaus y mae perfformwyr yn y diwydiant gemau fideo yn eu hwynebu. Er nad yw’r urdd ar streic ar hyn o bryd, mae pleidlais awdurdodi streic ym mis Medi yn golygu bod streic yn dal yn bosibilrwydd os na fydd trafodaethau’n mynd rhagddynt.

Y tri mater craidd sy'n parhau i fod heb eu datrys rhwng SAG-AFTRA a chynhyrchwyr gemau fideo yw codiadau cyflog, mesurau diogelwch ar gyfer perfformwyr symud, ac amddiffyniadau moesegol ar gyfer defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) mewn gemau fideo. Yn benodol, mae SAG-AFTRA yn eiriol dros dryloywder, caniatâd gwybodus, ac iawndal teg pan ddefnyddir AI i greu perfformiadau newydd na pherfformiodd actorion mewn gwirionedd.

Mae Sarah Elmaleh, sy'n cadeirio Pwyllgor Negodi Cyfryngau Rhyngweithiol SAG-AFTRA, yn esbonio nad ydynt yn ceisio gwaharddiad llwyr ar AI ond yn hytrach telerau rhesymol a chydweithredol sy'n atal camfanteisio ar berfformwyr proffesiynol. Mae'r mater hwn wedi bod yn bryder mawr i actorion llais, sydd wedi bod yn llafar yn ei gylch yn ystod y misoedd diwethaf.

Ar ben hynny, mae Elmaleh yn mynegi siom ynghylch cyhoeddiad diweddar Microsoft o weithio ar gymeriadau wedi'u gwella gan AI heb ymgynghori â SAG-AFTRA. O ystyried bod llawer o is-gwmnïau a phrosiectau Microsoft wedi'u llofnodi i'r cytundeb undeb, mae'r cyhoeddiad hwn yn osgoi'r trafodaethau angenrheidiol ar gyfer hawliau AI a amlinellir yn y gyfraith lafur.

Mae SAG-AFTRA yn pwysleisio nad yw eu brwydr yn gyfyngedig i actorion llais yn unig a bod effaith AI yn ymestyn ledled y diwydiant gêm fideo. Fodd bynnag, mae undeboli yn rhoi'r gallu i actorion llais gydfargeinio am fframweithiau a fydd o fudd i'r diwydiant cyfan.

Yn ogystal â thynnu sylw at y materion hyn, mae SAG-AFTRA yn sefyll mewn undod â Game Workers of SoCal, gan gydnabod y flwyddyn heriol y mae datblygwyr gemau wedi'i hwynebu, gan gynnwys diswyddiadau ac adroddiadau am weithleoedd gwenwynig. Maen nhw'n credu bod eiriol dros les a chynaliadwyedd holl weithwyr proffesiynol y diwydiant yn hanfodol i greu diwydiant hapchwarae ffyniannus a gwerth chweil.

Wrth i'r Gwobrau Gêm ddathlu llwyddiannau'r diwydiant, mae'n bwysig cofio'r unigolion y tu ôl i'r gemau a chefnogi eu hawliau a'u hamddiffyniadau. Pan gânt eu trin yn deg a bod eu hanghenion sylfaenol yn cael eu diwallu, mae'r diwydiant cyfan yn ffynnu, gan arwain at fwy o gemau gwych i bawb eu mwynhau.