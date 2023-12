Awdurdodau yn Atafaelu Miloedd o Bunnau mewn Cynhyrchion Canabis Anghyfreithlon

By

Yn ddiweddar mae awdurdodau wedi atafaelu nifer fawr o gynhyrchion canabis a werthwyd yn anghyfreithlon, gyda chyfanswm gwerth o dros $ 54 miliwn. Targedodd yr archwiliadau flaenau siopau didrwydded ledled y wladwriaeth, gan arwain at atafaelu mwy na 11,000 pwys o gynhyrchion canabis anghyfreithlon. Roedd y llwyddiant sylweddol hwn yn ganlyniad i wrthdrawiad a arweiniwyd gan weinyddiaeth y Llywodraethwr Kathy Hochul.

O ganlyniad i achos llys a enillwyd gan y wladwriaeth ar Dachwedd 21, bydd bellach yn haws i awdurdodau gau siopau marijuana a weithredir yn anghyfreithlon yn barhaol. Adroddodd y Swyddfa Rheoli Canabis eu bod wedi atafaelu 812 pwys o flodyn, 701 pwys o fwydydd bwytadwy, a 61 pwys o ddwysfwyd canabis yn y rownd ddiweddaraf o archwiliadau. Mae gwerth amcangyfrifedig y cynhyrchion hyn a atafaelwyd yn dod i $7.3 miliwn.

Prif nod yr ymdrechion hyn yw blaenoriaethu diogelwch a dileu presenoldeb gweithredwyr anghyfreithlon yn y farchnad canabis. Pwysleisiodd Chris Alexander, cyfarwyddwr gweithredol y Swyddfa Rheoli Canabis, bwysigrwydd agor mwy o fusnesau cyfreithiol i frwydro yn erbyn y broblem barhaus o siopau anghyfreithlon. Trwy ddarparu opsiynau diogel a dibynadwy i ddefnyddwyr, nod Efrog Newydd yw sicrhau tryloywder yn y diwydiant canabis.

Er mwyn mynd i'r afael â phroblem gweithredwyr didrwydded, pasiodd y Llywodraethwr Hochul a'r ddeddfwrfa gyfraith yn gosod cosbau llymach yn flaenorol. Ysgogwyd y symudiad hwn gan doreth o weithredwyr didrwydded yn Ninas Efrog Newydd, yr amcangyfrifir ei fod cymaint â 1,500 yn ôl y Maer Eric Adams a’r Siryf Anthony Miranda. Mae'r gyfraith bellach yn gosod dirwyon o $10,000 y dydd am werthu canabis yn anghyfreithlon, gyda'r posibilrwydd o ddirwyon hyd at $20,000 y dydd am droseddau parhaus.

Yn ogystal â dirwyon, mae'r gyfraith yn caniatáu i reoleiddwyr geisio gorchmynion llys i gloi busnesau y canfyddir eu bod yn torri rheoliadau dro ar ôl tro. Mae hefyd yn troseddoli gwerthu canabis a chynhyrchion canabis heb drwydded. Mae'r mesurau hyn yn hanfodol i ffrwyno'r farchnad ddu a sicrhau cydymffurfiaeth o fewn y farchnad canabis gyfreithiol.

Er gwaethaf rhwystrau a achosir gan achosion cyfreithiol a chyflwyniad araf, ar hyn o bryd mae gan dalaith Efrog Newydd 27 o fferyllfeydd canabis trwyddedig i oedolion, gyda 12 wedi'u lleoli yn Ninas Efrog Newydd. Mae rheoleiddwyr hefyd wedi cymeradwyo 44 o Arddangosfeydd Tyfwyr Canabis, gan greu mwy o lwybrau ar gyfer gwerthu marijuana yn gyfreithlon. Gyda rhwystrau cyfreithiol bellach wedi'u clirio, disgwylir i reoleiddwyr y wladwriaeth gyflymu cymeradwyo ac agor siopau canabis trwyddedig newydd yn y dyfodol agos.