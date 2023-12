Edrych yn ôl ar Flwyddyn Hynod o Hapchwarae ar Nintendo Switch

By

Mewn blwyddyn yn llawn hyfrydwch hapchwarae, daeth Nintendo Switch i'r amlwg fel hyrwyddwr go iawn. P’un a wnaethoch chi ddod o hyd i gysur yn llonyddwch pysgota neu brofi’ch sgiliau yn erbyn gelynion aruthrol, rydym yn mawr obeithio eich bod wedi mwynhau’r profiad ar system arloesol Nintendo Switch™.

Wrth i ni gynnig adieu i 2023, rydym yn eich gwahodd i fynd ar daith i lawr lôn atgofion trwy ymweld â gwefan Nintendo Switch Year in Review 2023 a mewngofnodi i'ch Cyfrif Nintendo. Ar y platfform hyfryd hwn, byddwch yn derbyn crynodeb personol o'ch taith hapchwarae trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Ond nid dyna'r cwbl; gallwch hefyd arddangos eich cyflawniadau yn falch trwy eu rhannu gyda'ch ffrindiau ar wahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Gyda phob diwrnod yn mynd heibio, mae'r dirwedd hapchwarae yn parhau i esblygu, ac edrychwn yn ôl ar y flwyddyn ddiwethaf gyda diolch mawr am eich cefnogaeth a'ch brwdfrydedd. Eich ymroddiad diwyro i Nintendo Switch fu'r grym y tu ôl i'n llwyddiant, ac am hynny, rydym yn estyn ein diolch o galon.

Wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod, ein nod yw codi'r bar hyd yn oed yn uwch. Gyda llu o gemau cyffrous a nodweddion arloesol ar y gweill, mae 2024 yn argoeli i fod yn bennod gyffrous arall yn saga Nintendo Switch.

Felly, i'r holl chwaraewyr a goflodd lawenydd Nintendo Switch eleni, rydym yn mynegi ein diolch o galon. Mae eich angerdd a'ch cariad at hapchwarae yn ein hysbrydoli i ymdrechu am fawredd. Gadewch i ni gychwyn ar daith hapchwarae anhygoel gyda'n gilydd yn 2024!