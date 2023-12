Nintendo yn Canslo a Gohirio Digwyddiadau Oherwydd Pryderon Diogelwch

Mae Nintendo wedi cyhoeddi canslo Nintendo Live 2024 Tokyo a gohirio nifer o ddigwyddiadau esports Japaneaidd oherwydd bygythiadau cyson i staff a gwylwyr. Mewn datganiad i’r wasg yn ddiweddar, datgelodd Nintendo fod eu gweithwyr wedi bod yn destun bygythiadau di-baid, gyda mynychwyr a staff Nintendo Live 2024 hefyd yn cael eu targedu. O ganlyniad, mae'r cwmni wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo'r digwyddiad er budd diogelwch.

Mae Rowndiau Terfynol Cenedlaethol Splatoon Koshien 2023, a drefnwyd i ddechrau ar gyfer Rhagfyr 2023, hefyd wedi'u gohirio. Yn ogystal, mae Pencampwriaeth y Byd Splatoon 3 2024, Cam Terfynol Her Ar-lein Mario Kart 8 Deluxe, a Phencampwriaeth y Byd Deluxe Mario Kart 8 2024, sydd i gyd i gael eu cynnal yn Nintendo Live 2024, wedi'u gohirio tan ddyddiad amhenodol.

Mynegodd Nintendo eu gofid am unrhyw anghyfleustra a achoswyd a diolchodd i'w cefnogwyr am eu dealltwriaeth o'r sefyllfa anffodus hon. Daw hyn fel ergyd i gefnogwyr a oedd yn edrych ymlaen yn eiddgar at y digwyddiadau a’r cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol megis chwarae gemau Switch newydd, cystadlu mewn twrnameintiau, rhyngweithio â chymeriadau, a thystio i berfformiadau byw.

Mae’n ddigalon gweld yr amhariad hwn ar yr hyn a oedd i fod i fod yn ddathliad pleserus o fyd llawn hwyl Nintendo. Yng ngoleuni'r bygythiadau a dderbyniwyd, mae'r cwmni'n blaenoriaethu diogelwch a lles eu gweithwyr, mynychwyr a staff. Mae Nintendo yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu profiadau cofiadwy i'w cefnogwyr, ac maent yn sicr yn gweithio'n ddiwyd i sicrhau y gellir aildrefnu'r digwyddiadau yn y dyfodol agos.

Er bod y bygythiadau hyn wedi taflu cysgod dros Nintendo Live 2024 a'r cystadlaethau esports cysylltiedig, mae'n hanfodol bod pawb sy'n gysylltiedig yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn cefnogi'r cwmni yn eu hymdrechion i fynd i'r afael â'r pryderon diogelwch hyn.