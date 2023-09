Nickelodeon All-Star Brawl 2 Yn Cyflwyno Aang o Avatar: The Last Airbender

By

Mae GameMill Entertainment wedi cyhoeddi y bydd Aang o'r gyfres boblogaidd Nickelodeon Avatar: The Last Airbender yn ymuno â rhestr ddyletswyddau Nickelodeon All-Star Brawl 2. Bydd Aang yn dod â symudiad cwbl newydd, gan arddangos ei feistrolaeth ar blygu aer.

Disgwylir i'r brawler arena sydd ar ddod gynnwys cymeriadau newydd yn ogystal â gwell brawlers sy'n dychwelyd. Mae ychwanegiad Aang i'r gêm yn ychwanegu at y cyffro i gefnogwyr y gyfres Avatar, gan y byddant yn gallu chwarae fel eu hoff arwr hedfan. Mae'r dadansoddiad cymeriad yn datgelu y bydd gan Aang set unigryw o symudiadau sy'n adlewyrchu ei alluoedd o'r sioe.

Cyhoeddwyd Ember o Danny Phantom yn ddiweddar hefyd gyda datgelu trelar gêm swyddogol. Mae hyn yn ehangu rhestr ddyletswyddau Nickelodeon All-Star Brawl 2 ymhellach ac yn rhoi cymeriad annwyl arall i gefnogwyr edrych ymlaen ato.

Er nad yw dyddiad rhyddhau wedi'i gyhoeddi eto, mae disgwyl i Nickelodeon All-Star Brawl 2 lansio ar y Nintendo Switch a llwyfannau eraill yn ddiweddarach eleni. Mae'r gêm hynod ddisgwyliedig hon yn dod â chymeriadau o wahanol sioeau Nickelodeon ynghyd, gan gynnig cyfle i chwaraewyr gymryd rhan mewn brwydrau cyffrous gyda'u hoff arwyr animeiddiedig.

Cadwch draw am fwy o ddatgeliadau cymeriad a diweddariadau ar Nickelodeon All-Star Brawl 2. Gall cefnogwyr ddal i fyny â chyhoeddiadau blaenorol a datgeliadau cymeriad trwy ymweld â darllediadau Nintendo Life o'r gêm.

Beth yw eich barn am Aang yn ymuno â'r rhestr ddyletswyddau? Ydych chi'n gyffrous i chwarae fel ef yn Nickelodeon All-Star Brawl 2? Rhannwch eich barn yn y sylwadau isod.

