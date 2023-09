Mae'r NFT Gaming Co. yn Lansio Gêm Gyntaf, “Space Striker AI”

By

Llwyfan hapchwarae digidol Mae'r NFT Gaming Co. wedi cyhoeddi ei fynediad i'r farchnad gyda rhyddhau ei gêm gyntaf, "Space Striker AI," sydd ar gael ar ddyfeisiau Android ac iOS. Nod y cwmni yw pontio'r bwlch rhwng hapchwarae traddodiadol a Web 3 trwy ddatblygu gemau achlysurol sy'n ymgorffori nodweddion newydd fel tocynnau anffyngadwy (NFTs).

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol The NFT Gaming Co., Vadim Mats, mai eu nod yw cyfuno gemau digidol confensiynol ag elfennau unigryw yn y gêm, gan gynnwys crwyn, cymeriadau, a phrofiadau y gellir eu creu a'u bathu fel NFTs. Trwy integreiddio technoleg blockchain i hapchwarae, nod y cwmni yw cynnig lefel newydd o berchnogaeth a gwerth i ddefnyddwyr am eu hasedau yn y gêm.

Yn ogystal â “Space Striker AI,” mae gan The NFT Gaming Co. gynlluniau i ryddhau mwy o gymwysiadau gemau a chynhyrchu refeniw yn y dyfodol agos. Mae ffocws y cwmni ar greu profiadau hapchwarae arloesol sy'n trosoledd NFTs yn ei osod ar wahân i ddatblygwyr gemau traddodiadol.

Gellir lawrlwytho “Space Striker AI” o'r Google Play Store ac Apple App Store. Mae mynediad NFT Gaming Co i'r farchnad eisoes wedi cael sylw cadarnhaol, gyda'u cyfranddaliadau a fasnachwyd gan Nasdaq yn codi dros 8% mewn gweithgaredd cyn y farchnad.

Wrth i'r diwydiant hapchwarae barhau i esblygu, mae integreiddio NFTs a thechnoleg blockchain yn cyflwyno cyfleoedd newydd i chwaraewyr ymgysylltu â gemau a bod yn berchen ar asedau digidol unigryw. Mae mynediad NFT Gaming Co i'r farchnad yn gam sylweddol tuag at fabwysiadu NFTs yn y brif ffrwd mewn hapchwarae.

Diffiniadau:

- Tocynnau anffyngadwy (NFTs): Asedau digidol unigryw sy'n cynrychioli perchnogaeth eitem benodol neu ddarn o gynnwys ar y blockchain.

Ffynonellau: Datganiad i'r wasg yr NFT Gaming Co., MT Newswires.