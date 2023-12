Brechdanau Brecwast Unigryw New Jersey: Antur Goginio

By

O ran brechdanau brecwast, mae gan New Jerseyans enw da am eu cariad at wy rholyn ham/porc Taylor a chaws. Ond mae yna fyd cyfan o frechdanau brecwast y tu hwnt i'r ffefryn traddodiadol. Dyma rai opsiynau unigryw a blasus a fydd yn mynd â'ch gêm frechdanau brecwast i'r lefel nesaf.

Yn Walnut Street Bagels & Co., fe welwch frechdan Eggs Milanese. Mae'r newydd-ddyfodiad hwn i olygfa bagel Montclair yn cynnig cyfuniad o wyau wedi'u ffrio, mozzarella, winwns wedi'u carameleiddio, pupurau poeth hir Eidalaidd, arugula, a chipotle mayo. Mae'r cyfuniad o sbeis, melyster a chwerwder yn gwneud profiad gwirioneddol ddifyr.

Os ydych chi'n chwilio am ddewis arall iachach, ewch i Bagel House yn West Deptford i gael eu brechdan bacwn twrci a wy gydag afocado a thomato. Mae'r seren dan-radar hon yn profi y gall cig moch twrci fod yr un mor flasus â'i gymar porc o'i baru â chynhwysion ffres fel afocado a thomato.

I gael profiad brechdanau brecwast fferm-i-bwrdd, ewch i Beach Plum Farm yn West Cape May. Mae eu brechdan fferm gyda chig moch yn cynnwys cynnyrch a chigoedd lleol, gan gynnwys cig moch o'u mochyn Berkshire eu hunain. Mwynhewch eich brechdan yn amgylchedd hardd eu hardal bicnic.

Efallai ei bod yn anodd dod o hyd i Deli Dad ym Marlton, ond mae eu rholyn porc, wy, a brechdan gaws ar rolyn yn werth y daith. Bydd y frechdan swmpus a chalon hon yn bodloni hyd yn oed yr archwaeth fwyaf.

Os nad yw un frechdan ham, wy a chaws Taylor yn ddigon, ewch i The Bagel Nook yn Princeton a Freehold am eu twll dwbl. Mae'r frechdan bentyrru hon yn cynnwys haenau o wy, cig, caws a thatws ar un o'u bagelau enwog. Byddwch chi'n teimlo eich bod chi wedi bwyta dwy frechdan frecwast anhygoel mewn un eisteddiad.

Nid yw Plaza Bagels yn Clifton yn siop bagel arferol. Gyda'i naws pync-roc a'i fwydlen unigryw, fe welwch syrpreisys hyfryd fel ham, wy a chaws Taylor ar fagel rhyg marmor. Bydd y cyfuniad o flasau a gweadau yn eich gadael chi eisiau mwy.

O ran symlrwydd clasurol, mae Summit Diner in Summit yn cymryd y gacen. Mae eu brechdan ham, wy a chaws Taylor yn gampwaith heb ffrils. Mwynhewch wrth y cownter ar gyfer y profiad bwyta llawn.

Os ydych chi'n teimlo'n anturus ac yn fodlon, mae Off the Grill yn Upper Freehold yn cynnig brechdan “The Heart Attack”. Yn llawn dop o rolyn porc, selsig, bacwn, a ham, mae'r frechdan hon yn byw i'w henw. Ar gyfer opsiwn ychydig yn fwy dof, mae eu cig moch a'u wy ar rolyn caled yr un mor flasus.

Ehangwch eich gorwelion brechdanau brecwast a rhowch gynnig ar yr opsiynau unigryw a blasus hyn ledled New Jersey. O siopau bagel eclectig i giniawyr clasurol, mae'r wladwriaeth yn cynnig rhywbeth i bob cariad brecwast.