Daeth datblygwr gemau enwog Sony, Naughty Dog, i’r penawdau yr wythnos diwethaf pan gyhoeddodd fod The Last of Us Online wedi’i ganslo, gêm aml-chwaraewr wedi’i gosod yn y bydysawd poblogaidd Last of Us. Tra bod cefnogwyr yn rhagweld ei ryddhau, datgelodd y stiwdio fod ei ffocws wedi symud tuag at gemau naratif un chwaraewr, sydd wedi diffinio etifeddiaeth Naughty Dog.

Sbardunwyd y penderfyniad i ganslo The Last of Us Online gan y sylweddoliad y byddai cefnogi gêm o'r fath gyda chynnwys ôl-lansio yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol o adnoddau dros gyfnod estynedig. Byddai hyn wedi cael effaith negyddol ar ddatblygiad teitlau un chwaraewr yn y dyfodol, gan annog Naughty Dog i ailasesu ei flaenoriaethau.

Mae Naughty Dog bellach yn dyblu ei ymrwymiad i brofiadau un chwaraewr ac wedi cadarnhau ei fod yn gweithio ar fwy nag un gêm un chwaraewr fawr. Mae'r newid strategol hwn yn cyd-fynd ag ergyd ehangach Sony o'i uchelgeisiau gwasanaeth byw, wrth i'r cwmni ddiwygio ei gynllun yn ddiweddar i ryddhau 12 gêm gwasanaeth byw erbyn mis Mawrth 2026 i lawr i chwech.

Nid oedd canslo The Last of Us Online yn gwbl annisgwyl. Ym mis Mai, roedd y gêm yn wynebu oedi yn dilyn adroddiadau bod Sony yn ail-werthuso ei gyfeiriad. Ar ben hynny, nododd adroddiad Kotaku ym mis Hydref fod y gêm yn ei hanfod wedi'i gohirio. Roedd yr arwyddion hyn o drafferth yn awgrymu'r penderfyniad yn y pen draw i roi'r gorau i'r prosiect.

Er y gallai cefnogwyr gael eu siomi gan ganslo The Last of Us Online, gallant barhau i edrych ymlaen at The Last of Us Part II Remastered, a osodwyd i'w ryddhau ar Ionawr 19th, 2024. Yn ogystal, bydd y sioe HBO ganmoladwy iawn yn seiliedig ar y fasnachfraint yn yn dychwelyd am ei ail dymor yn 2025.

Wrth i Naughty Dog gerfio ei lwybr ymlaen, mae’n parhau i fod yn ymrwymedig i gyflwyno naratifau un-chwaraewr deniadol, gan sicrhau y gall cefnogwyr barhau i brofi’r adrodd straeon trochi y mae’r stiwdio yn enwog amdano.