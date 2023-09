Arbenigwr yn Rhannu Dulliau Naturiol ar gyfer Lleddfu Rhwymedd

By

Mae rhwymedd yn broblem dreulio gyffredin sy'n effeithio ar lawer o bobl. Rydym yn aml yn troi at feddyginiaethau dros y cownter am ryddhad, ond mae yna ddulliau naturiol a all helpu i leddfu rhwymedd ar unwaith. Mae Doctor Janine Bowring, arbenigwr enwog mewn iechyd perfedd yng Nghanada, wedi rhannu ei hawgrymiadau gorau ar TikTok, gan ennill miliynau o safbwyntiau. Er y gall rhai pobl fod yn amheus, ategir y dulliau hyn gan dystiolaeth wyddonol.

Felly, beth yw'r dulliau naturiol hyn ar gyfer lleddfu rhwymedd? Mae Bowring yn cynghori'r canlynol:

1. Arhoswch yn hydradol: Mae yfed digon o ddŵr yn hanfodol ar gyfer treuliad priodol a symudiadau coluddyn. Gall dadhydradu arwain at garthion caled ac anhawster i'w pasio. Ceisiwch yfed o leiaf 8 gwydraid o ddŵr y dydd.

2. Cynyddu cymeriant ffibr: Gall bwyta diet sy'n llawn ffibr hyrwyddo symudiadau coluddyn rheolaidd. Cynhwyswch ffrwythau, llysiau, grawn cyflawn, a chodlysiau yn eich prydau bwyd. Yn ogystal, gallwch chi gymryd atodiad ffibr os oes angen.

3. Ymarfer corff yn rheolaidd: Mae gweithgaredd corfforol yn ysgogi'r cyhyrau yn y coluddion, gan hyrwyddo symudiadau coluddyn. Gwnewch ymarfer corff rheolaidd, fel cerdded neu loncian, i helpu i atal a lleddfu rhwymedd.

4. Rhowch gynnig ar feddyginiaethau naturiol: Mae bowring yn awgrymu defnyddio meddyginiaethau naturiol fel te llysieuol, fel mintys neu sinsir, i leddfu'r system dreulio a hyrwyddo rheoleidd-dra'r coluddyn. Gall probiotegau hefyd fod yn fuddiol ar gyfer cynnal perfedd iach.

Er y gall yr awgrymiadau hyn helpu i leddfu rhwymedd ar unwaith, mae'n bwysig mynd i'r afael ag achosion sylfaenol rhwymedd ar gyfer rhyddhad hirdymor. Os ydych chi'n profi rhwymedd cronig neu broblemau treulio eraill, fe'ch cynghorir i ymgynghori â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael gwerthusiad cywir a chynllun triniaeth personol.

I grynhoi, gellir lleddfu rhwymedd trwy ddulliau naturiol fel aros yn hydradol, cynyddu cymeriant ffibr, ymarfer corff yn rheolaidd, a rhoi cynnig ar feddyginiaethau naturiol. Mae'r argymhellion hyn gan Dr. Janine Bowring, arbenigwraig uchel ei pharch ym maes iechyd y perfedd, yn darparu dull cyfannol o hybu iechyd treulio a lleddfu rhwymedd.

Diffiniadau:

- Iechyd y perfedd: Yn cyfeirio at gydbwysedd a gweithrediad gorau'r system gastroberfeddol, gan gynnwys y stumog, y coluddion a'r microbiome.

- Rhwymedd: Cyflwr a nodweddir gan symudiadau coluddyn anaml neu anodd, sy'n aml yn arwain at garthion caled a sych.

Ffynonellau:

- “Mae arbenigwr yn rhannu dulliau naturiol ar gyfer lleddfu rhwymedd.” Daily Mail.

- Dr. Janine Bowring, ND, Sianel Youtube.