Llong ofod Lucy NASA yn Datgelu System Asteroid Deuaidd

Yn ddiweddar, cwblhaodd llong ofod Lucy NASA daith hedfan o'i tharged asteroid cyntaf a gwnaeth ddarganfyddiad syfrdanol - mae'r asteroid, o'r enw Dinkinesh, mewn gwirionedd yn system ddeuaidd sy'n cynnwys asteroid cynradd mwy a “lleuad” llai yn cylchdroi o'i gwmpas. Datgelodd y delweddau a ddaliwyd gan Lucy y nodwedd unigryw hon a syfrdanu'r gwyddonwyr a oedd yn gysylltiedig â'r genhadaeth.

Amcangyfrifir bod y prif asteroid yn system Dinkinesh tua hanner milltir o led, tra bod ei lloeren yn mesur tua 0.15 milltir o led. Mae’r canfyddiad annisgwyl hwn wedi dwysáu ymhellach y cyffro ynghylch cenhadaeth Lucy, sy’n ceisio archwilio heidiau Trojan, dau grŵp o asteroidau sydd wedi’u lleoli ar yr un llwybr â’r blaned Iau.

“Y Trojans yw’r boblogaeth fawr olaf o wrthrychau nad ydyn ni wedi’u gweld yn agos eto,” meddai’r gwyddonydd planedol NASA Thomas Statler. “Ac mae Lucy yn mynd i wneud hynny am y tro cyntaf.”

Enwyd y genhadaeth ar ôl y sgerbwd enwog “Lucy”, darganfyddiad arloesol yn esblygiad dynol. Yn yr un modd, mae NASA yn gobeithio y bydd astudio'r ffosilau planedol hyn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i darddiad ein cysawd yr haul.

Er mai prif ffocws cyfarfyddiad Lucy â Dinkinesh oedd profi system olrhain asteroidau’r llong ofod, mae dadansoddiad rhagarweiniol o’r delweddau’n awgrymu y gallai astudio’r asteroid deuaidd hwn daflu goleuni ar sut yr oedd asteroidau o faint tebyg yn mudo yn nes at y Ddaear. Mae gwybodaeth o'r fath yn hanfodol ar gyfer asesu bygythiadau posibl i'n planed.

Tra bod Dinkinesh yn ychwanegiad annisgwyl i genhadaeth Lucy, bydd y llong ofod yn parhau â’i thaith uchelgeisiol drwy’r gofod. Ar ôl rendezvous gydag asteroid prif wregys arall a dolenni solar ychwanegol, bydd Lucy yn cyrraedd yr heidiau Trojan yn 2027, ac yna ymweliad â'r haid o asteroidau ar ôl Iau yn 2033.

Drwy ddatrys dirgelion y cyrff nefol pellennig hyn, bydd cenhadaeth Lucy yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o hanes cysawd yr haul a’n lle oddi mewn iddi. Mae pob asteroid yn dal gwybodaeth amhrisiadwy sy'n helpu gwyddonwyr i roi stori ein gwreiddiau cosmig at ei gilydd.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth ddatgelodd y ffobi Lucy o Dinkinesh?

A: Datgelodd y flyby fod Dinkinesh yn system asteroid ddeuaidd sy'n cynnwys asteroid cynradd mwy a lloeren lai.

Q: Beth yw heidiau Trojan?

A: Mae heidiau Trojan yn ddau grŵp o asteroidau sydd wedi'u lleoli ar hyd yr un llwybr â'r blaned Iau.

C: Pam cafodd y genhadaeth ei henwi Lucy?

A: Enwyd y genhadaeth ar ôl y sgerbwd enwog “Lucy”, a chwyldroodd dealltwriaeth gwyddonwyr o esblygiad dynol.

C: Beth yw pwrpas astudio heidiau Trojan?

A: Bydd astudio heidiau Trojan yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i hanes a ffurfiant ein cysawd yr haul.