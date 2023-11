Darganfyddiadau Newydd yng Nghenhadaeth Lucy NASA: Wedi dod o hyd i System Asteroid Deuaidd Annisgwyl

By

Gwnaeth llong ofod Lucy NASA, ar ei chenhadaeth i archwilio'r asteroidau pren Troea sy'n gysylltiedig ag Iau, ei hymweliad agos cyntaf ag asteroid yn ddiweddar. Roedd y tîm cenhadol mewn syndod pan gyrhaeddodd y delweddau cyntaf o'r flyby yn ôl i'r Ddaear - fe wnaethon nhw ddarganfod asteroid bach arall yn cylchdroi'r un mwyaf. Mae’r canfyddiad annisgwyl hwn wedi troi’r cyfrif o asteroidau y bydd Lucy yn hedfan heibio o 10 i 11, fel yr eglura prif ymchwilydd y genhadaeth Hal Levison.

Enw’r asteroid yr hedfanodd Lucy heibio iddo yw Dinkinesh, sy’n golygu “rhyfeddol” yn yr iaith Amhareg. Cipiodd camerâu'r llong ofod ddelweddau manwl o'r system asteroid deuaidd, gan arddangos yr asteroid llai yn cylchdroi'r un mwyaf. Mae'r datguddiad hwn yn gwneud Dinkinesh yn wrthrych astudio unigryw a hynod ddiddorol.

Mae'n werth nodi bod NASA wedi dod ar draws systemau asteroid deuaidd yn y gorffennol. Efallai y bydd rhai yn cofio system Didymos a Dimorphos, yr effeithiodd cenhadaeth DART NASA arni yn fwriadol yn 2022 i brofi strategaethau amddiffyn y Ddaear. Mae system Dinkinesh yn debyg i rai Didymos a Dimorphos, ond mae yna hefyd wahaniaethau diddorol y mae gwyddonwyr yn awyddus i ymchwilio iddynt ymhellach.

Mae'r delweddau a dynnwyd gan gamera Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) yn ystod y daith hedfan yn datgelu bod Dinkinesh tua hanner milltir o led, gyda'r asteroid llai yn mesur tua .15 milltir. Roedd y ddelweddaeth fanwl hon hefyd yn brawf mewn awyren o system olrhain terfynell y llong ofod, a berfformiodd yn rhagorol er gwaethaf yr heriau annisgwyl a gyflwynwyd gan y targed.

Bydd cenhadaeth Lucy yn parhau â’i thaith, gyda’r daith hedfan nesaf wedi’i threfnu ar gyfer 2025 pan fydd y llong ofod yn agosáu at yr asteroid Donaldjohanson. Bydd y data a gesglir yn ystod y daith hedfan hon yn amhrisiadwy i ehangu ein dealltwriaeth o asteroidau a'u nodweddion cymhleth.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth ddarganfyddodd llong ofod NASA Lucy yn ystod ei hedfan asteroid cyntaf?

A: Darganfu llong ofod NASA Lucy system asteroid deuaidd yn ystod ei taith hedfan gyntaf o'r asteroid o'r enw Dinkinesh.

C: Beth yw arwyddocâd dod o hyd i system asteroid deuaidd?

A: Mae darganfod system asteroid deuaidd yn darparu cyfleoedd unigryw ar gyfer astudiaeth wyddonol a gall daflu goleuni ar ffurfiant ac esblygiad asteroidau.

C: Pa mor fawr yw'r asteroidau yn system Dinkinesh?

A: Amcangyfrifir bod yr asteroid mwy, Dinkinesh, tua hanner milltir o led, tra bod yr asteroid llai yn mesur tua .15 milltir.

C: A oes systemau asteroid deuaidd eraill y mae NASA wedi dod ar eu traws o'r blaen?

A: Ydy, mae NASA wedi dod ar draws systemau asteroid deuaidd fel Didymos a Dimorphos yn flaenorol.

C: Beth fydd y targed nesaf ar gyfer llong ofod Lucy NASA?

A: Y targed nesaf ar gyfer llong ofod Lucy yw'r asteroid Donaldjohanson, y bydd yn nesáu ato yn 2025.