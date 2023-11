Erthygl Newydd: Push Promotional Xbox ar gyfer Call of Duty: Modern Warfare III

By

Cyfarfu defnyddwyr Xbox â hysbyseb amlwg heddiw, gan eu hannog i brynu Call of Duty: Modern Warfare III, y rhandaliad diweddaraf yn y fasnachfraint hapchwarae boblogaidd. Mae'r sgrin sblash, a ymddangosodd wrth droi'r consol ymlaen, wedi sbarduno ymatebion cymysg ymhlith chwaraewyr.

Er bod rhai cefnogwyr Xbox wedi mynegi eu cyffro ar gyfer yr ymgyrch newydd ac yn cofleidio'r hysbyseb yn eiddgar, roedd eraill yn llai brwdfrydig. “Mae hyn yn fud. Dydw i ddim yn chwarae Call of Duty; Wnes i erioed brynu Call of Duty. Ddylwn i ddim troi fy Xbox ymlaen a'r peth cyntaf llythrennol dwi'n ei weld yw ychwanegiad ar gyfer gêm, neu unrhyw beth o ran hynny,” mentrodd un defnyddiwr anfodlon.

Gwnaed cymariaethau â dyrchafiad tebyg ar gyfer Starfield, gêm arall y bu disgwyl mawr amdani, a gafodd driniaeth sgrin sblash fer yn ystod ei lansiad yn ôl ym mis Medi. Mynegwyd pryderon ynghylch ymwthiad posibl arferion hysbysebu o'r fath wrth symud ymlaen.

“Dydw i ddim yn meddwl ei fod mor fawr â hynny os yw'n ddigwyddiad neu'n rhyddhau parti cyntaf, ond gallaf weld pam na fyddai pobl yn ei hoffi,” cydymdeimlodd defnyddiwr arall.

Cyrhaeddodd IGN allan i Xbox am sylwadau ond ni chafwyd unrhyw ymateb ar adeg ysgrifennu.

Yn ogystal â'r sgrin sblash, mae Xbox hefyd yn cynnig cefndir deinamig y gellir ei lawrlwytho sy'n cynnwys y cymeriad annwyl Capten Price o'r fasnachfraint Call of Duty.

Daw'r hwb hyrwyddo hwn gan Xbox ar gyfer Call of Duty: Modern Warfare III yn sgil caffaeliad diweddar Microsoft o Activision Blizzard am swm syfrdanol o $69 biliwn. Tra bod cytundeb marchnata PlayStation ar gyfer Call of Duty yn ymestyn tan 2024, nid yw perchnogaeth newydd Xbox wedi eu hatal rhag hyrwyddo caffaeliad gemau'r goron yn weithredol.

Bydd Call of Duty: Modern Warfare III yn cael ei ryddhau fesul cam, gan ddechrau gyda mynediad cynnar i'r ymgyrch ar Dachwedd 2 ar gyfer cwsmeriaid rhag-archebu. Bydd y gêm yn parhau â'r stori o Modern Warfare II ac yn cyflwyno elfennau newydd fel Open Combat Missions, gyda multiplayer ar gael ar Dachwedd 10.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw Call of Duty: Rhyfela Modern III?

A: Mae Call of Duty: Modern Warfare III yn gêm fideo hynod boblogaidd a'r rhandaliad diweddaraf yn y fasnachfraint Call of Duty.

C: A yw Call of Duty: Modern Warfare III ar gael ar Xbox?

A: Ydy, mae Call of Duty: Modern Warfare III ar gael ar Xbox, ynghyd â llwyfannau eraill.

C: Beth yw sgrin sblash?

A: Mae sgrin sblash yn ddelwedd neu hysbyseb sy'n cael ei harddangos pan fydd rhaglen gyfrifiadur neu gonsol yn cael ei lansio.

C: Pryd fydd Call of Duty: Modern Warfare III yn cael ei ryddhau?

A: Dechreuodd mynediad cynnar i'r ymgyrch ar 2 Tachwedd, 2022, gydag aml-chwaraewr ar gael ar Dachwedd 10, 2022.

C: Am faint y gwnaeth Microsoft gaffael Activision Blizzard?

A: Mae Microsoft wedi caffael Activision Blizzard am $69 biliwn.

Ffynonellau: IGN ( https://www.ign.com )