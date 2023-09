Bydd Microsoft yn Dadorchuddio Tabled Surface Go 4 wedi'i Uwchraddio mewn Digwyddiad Medi

By

Mae Microsoft yn paratoi ar gyfer ei ddigwyddiad sydd i ddod ar Fedi 21, lle disgwylir iddo ddadorchuddio ei ddyfeisiau Surface cenhedlaeth nesaf. Er bod cynlluniau Google ac Apple ar gyfer eu priod ddigwyddiadau eisoes yn adnabyddus, mae Microsoft wedi llwyddo i gadw ei gynhyrchion Surface yn bennaf o dan wraps. Fodd bynnag, mae adroddiad diweddar gan WinFuture wedi taflu goleuni ar yr hyn i'w ddisgwyl o'r digwyddiad.

Yn ôl yr adroddiad, bydd Microsoft yn lansio tri chynnyrch Surface newydd, ond ni fydd tabled Surface Pro 10 pen uchel fel yr oedd rhai yn ei ragweld. Yn lle hynny, bydd y ffocws ar y Surface Go 4 wedi'i uwchraddio, y disgwylir iddo fod yn fwy cyfeillgar i'r gyllideb. Er ei bod yn aneglur a fydd yn cael ei alw'n Surface Go 4, dywedir bod y dabled yn cynnwys Intel N200 SoC cwad-craidd o'r teulu “Alder Lake N”.

Dywedir y bydd y Surface Go 4 yn cynnig tri opsiwn storio: 64GB, 128GB, a 256GB, pob un wedi'i baru â 4GB o RAM. Disgwylir y bydd ganddo ddyluniad gweledol tebyg i'w ragflaenydd ac mae'n debygol y bydd ar gael i'w brynu ym mis Hydref.

Er efallai na fydd y digwyddiad mor fflachlyd â digwyddiadau Microsoft blaenorol, gyda dim ond mân uwchraddiadau a ragwelir ar gyfer y Surface Laptop Go 2 a Surface Laptop Studio, mae posibilrwydd o gyhoeddiad annisgwyl o hyd ynghylch y llinell Surface Pro. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod y ffocws ar y Surface Go 4 mwy fforddiadwy a chludadwy, gan ddarparu ar gyfer defnyddwyr ag anghenion cynhyrchiant.

Ffynonellau: WinFuture