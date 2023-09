Diweddariad Meta Quest yn Cyflwyno Nodweddion Newydd Cyffrous

By

Yn ddiweddar, mae Meta wedi cyhoeddi ei ddiweddariad meddalwedd v57 ar gyfer clustffonau Meta Quest, gan ddod ag ystod o nodweddion newydd i wella profiad y defnyddiwr. Mae'r diweddariad yn cynnwys mwy o opsiynau addasu ar gyfer avatars, nodwedd neges heb ei hanfon, dolenni grŵp, gwell galluoedd symud, a phorthiant Explore wedi'i ailfrandio.

Un o'r ychwanegiadau nodedig yw'r opsiynau addasu avatar gwell. Bellach mae gan ddefnyddwyr fynediad at lithryddion lliw i greu eu tôn croen dymunol, lliw gwallt a lliw aeliau. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer cynrychiolaeth fwy cywir o ymddangosiad bywyd go iawn y defnyddiwr. Mae Meta hefyd wedi ychwanegu opsiynau colur a phaent wyneb newydd.

Mewn diweddariadau blaenorol, cyflwynodd Meta siapiau corff newydd, gwell gweadau gwallt a dillad, a hyd yn oed rhoddodd goesau avatars. Mae'r gwelliannau hyn wedi cael derbyniad da, ac mae'r datblygiadau parhaus yn y crëwr avatar yn parhau i wella'r profiad cyffredinol.

Mae'r nodwedd neges heb ei hanfon yn ychwanegiad cyffrous arall. Bellach mae gan ddefnyddwyr y gallu i ddad-anfon negeseuon delwedd yn VR ac ap symudol Meta Quest. Mae'r nodwedd hon yn caniatáu mwy o reolaeth dros sgyrsiau ac yn galluogi'r anfonwr i dynnu neges yn ôl. Yn ogystal, bydd yr anfonwr a'r derbynnydd yn cael eu hysbysu pan na fydd neges yn cael ei hanfon.

Er mwyn hwyluso rhyngweithiadau grŵp, mae Meta wedi cyflwyno cysylltiadau grŵp. Gall defnyddwyr wahodd ffrindiau yn hawdd i ymuno â'u grŵp trwy gynhyrchu dolen a'i rannu yn VR neu unrhyw lwyfan negeseuon. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws cysylltu a chydweithio â ffrindiau mewn rhith-realiti.

Mae Horizon Home, y gofod rhithwir lle gall defnyddwyr ymweld â chartrefi ei gilydd, bellach yn caniatáu ar gyfer locomotion ffurf rhad ac am ddim. Mae hyn yn golygu y gall defnyddwyr archwilio eu cartrefi rhithwir trwy deleportio'n rhydd o fewn amgylchedd y Cartref. Trwy wasgu ffon bawd y rheolydd ymlaen ac anelu at fan yn y Cartref, gall defnyddwyr symud o gwmpas a darganfod pob cornel o'u gofod rhithwir.

Mae Meta hefyd wedi gwneud sawl mân ddiweddariad arall i wella profiad y defnyddiwr. Mae porthiant Explore wedi'i ailfrandio fel Horizon Feed, gan ganiatáu cysondeb â brand Horizon Worlds. Gall defnyddwyr nawr ddiffodd sain meicroffon yn ddiofyn wrth recordio fideos a defnyddio sawl ap ar yr un pryd, gan newid rhwng golygfeydd yn ddi-dor. Yn ogystal, mae'r rhybudd ffin wedi'i analluogi mewn rhai apiau sydd â phrofiadau realiti cymysg er mwyn osgoi ymyriadau.

Mae diweddariad v57 ar hyn o bryd yn cael ei gyflwyno i glustffonau Meta Quest Pro a Meta Quest 2, a disgwylir i ragor o nodweddion gael eu datgelu yn nigwyddiad Connect Meta sydd ar ddod. Gyda'r ychwanegiadau newydd hyn, mae Meta yn parhau i wella ei blatfform rhith-realiti a rhoi profiad mwy trochi ac addasadwy i ddefnyddwyr.

Ffynonellau: Meta