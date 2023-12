Maer etholedig Philadelphia, Cherelle Parker, yn Dadorchuddio Bwrdd Cynghori Amlddimensiwn

By

Yn ddiweddar, cyflwynodd Maer-etholedig Philadelphia, Cherelle Parker, ei “bwrdd crwn rhynglywodraethol” amrywiol a chynhwysol, bwrdd cynghori arloesol sy'n cynnwys Democratiaid amlwg o lywodraeth leol, gwladwriaethol a ffederal. Prif amcan y bwrdd crwn yw cydweithio a mynd i'r afael â'r blaenoriaethau deddfwriaethol allweddol a amlinellwyd gan Parker, gan gynnwys diogelwch y cyhoedd, tai, dibyniaeth, datblygu'r gweithlu, a glanweithdra.

Mae'r bwrdd crwn, sy'n cael ei arwain yn benodol gan West Philadelphia State Sen Vincent Hughes, yn hyrwyddo cysyniad newydd, na welwyd ei debyg o'r blaen mewn gweinyddiaethau maerol blaenorol. Yn cynnwys rhestr nodedig o wleidyddion Democrataidd, fel seneddwyr yr Unol Daleithiau Pennsylvania, tri aelod o’r Gyngres, Llefarydd Gwladol y Tŷ Joanna McClinton, a llywydd Cyngor y Ddinas yn y dyfodol, Kenyatta Johnson, mae’r bwrdd crwn yn ymgorffori ymroddiad ar y cyd i weledigaeth Parker ar gyfer cynnydd.

Wrth bwysleisio undod yn ystod y cyhoeddiad, mae'n hanfodol nodi bod llawer o'r deddfwyr a oedd yn bresennol yn y gynhadledd newyddion wedi cymeradwyo Parker yn ystod yr ysgol gynradd ddemocrataidd ar gyfer maer a oedd yn cystadlu'n fawr. Nid yw eu cefnogaeth yn syndod o ystyried cefnogaeth sylweddol Parker gan y Democratiaid etholedig.

Fodd bynnag, yr hepgoriadau nodedig o'r bwrdd crwn oedd Gweriniaethwyr ac aelodau o'r Working Families Party, trydydd parti blaengar a sicrhaodd ddwy sedd ar Gyngor y Ddinas. Soniodd Parker, a redodd fel maer fel maer cymedrol, am ei pherthynas gadarnhaol flaenorol â Gweriniaethwyr, gan gynnwys y Cynrychiolydd Gwladol Martina White, sy'n gwasanaethu fel ysgrifennydd cawcws House GOP.

I ddechrau, roedd y bwrdd crwn hefyd yn eithrio aelodau o adain fwy blaengar Plaid Ddemocrataidd y ddinas. Ni chynhwyswyd Aelod o Gyngor y Ddinas, Jamie Gauthier, blaenwr o Orllewin Philadelphia, na'r Sen Gwladol Nikil Saval, sy'n cynrychioli rhannau o Center City a De Philadelphia. Roedd Gauthier a Saval ill dau wedi cymeradwyo ymgeisydd arall, cyn Aelod o Gyngor y Ddinas, Helen Gym, yn ysgol gynradd y maer. Fodd bynnag, ar ôl y gynhadledd newyddion, derbyniodd Gauthier wahoddiad ôl-weithredol i ymuno â'r bwrdd crwn, gan ddangos ymrwymiad i gynwysoldeb.

Mynegodd yr aelodau bord gron a fynychodd y gynhadledd newyddion eu cefnogaeth i Parker ac addo cydweithio i hyrwyddo mentrau ei gweinyddiaeth. Mae natur strwythuredig a digynsail y bwrdd cynghori hwn yn arddangos gweledigaeth Parker ac arbenigedd cyfunol arweinwyr allweddol o wahanol lefelau o lywodraeth. Fel yr amlygodd y Cynrychiolydd Gwladol Donna Bullock, mae'r ymdrech gydweithredol hon yn dangos sut olwg sydd ar lywodraeth effeithiol pan fydd yn wirioneddol yn gweithio i bobl Philadelphia.