Mae Marvel's Blade yn Datgelu Celf Cysyniad Trawiadol

Mae cefnogwyr Marvel yn edrych ymlaen yn eiddgar at ryddhau Marvel's Blade, gêm newydd a ddatblygwyd gan Arkane Lyon. Yn dilyn ei gyhoeddiad yn The Game Awards 2023, mae'r gêm bellach wedi datgelu celf cysyniad sy'n rhoi cipolwg i gefnogwyr o'r arddull celf unigryw y mae Arkane yn ei ddefnyddio.

Mae’r Daywalker chwedlonol, Eric Brooks, yn cymryd rhan ganolog yn Marvel’s Blade, wedi’i rwygo rhwng byd y byw a grym yr unmarw. Mae'r gêm un chwaraewr, trydydd person wedi'i gosod yng nghanol Paris ac mae'n addo profiad hapchwarae aeddfed. Wedi'i ddatblygu ar y cyd â Marvel Games, mae'r prosiect yn cael ei drin gan Arkane Lyon, y stiwdio sy'n enwog am gemau fel Dishonored a Deathloop.

Mae’r celf cysyniad, a grëwyd gan Sergey Kolesov a Jean-Luc Monnet o Arkane ac a ddatgelwyd gan gyd-gyfarwyddwr celf Arkane, Sebastien Mitton, yn arddangos tair delwedd gyfareddol. Mewn un, mae Blade yn llechu ar do sy'n edrych dros strydoedd Paris, gan arsylwi'n gudd ar scuffle y tu allan i glwb nos. Mae un arall yn darlunio brwydr ffyrnig ar Fetro Paris, yn llawn fampirod. Mae'r delweddau hyn yn amlygu cyfeiriad celf trawiadol Arkane Lyon, y maent wedi dod yn adnabyddus amdano mewn gemau fel Dishonored a Deathloop.

Yn lle dilyn ffotorealaeth, mae'n ymddangos bod Marvel's Blade yn dewis dull mwy artistig a pheintiwr, gan gynnwys elfennau cartŵn o bosibl hyd yn oed. Mae'r gwyriad hwn oddi wrth graffeg traddodiadol yn ddewis beiddgar sy'n addo profiad hapchwarae gweledol unigryw.

Er nad yw gameplay wedi'i ddatgelu eto, mae cefnogwyr yn aros yn eiddgar am ragor o fanylion. Nid yw Bethesda, perchennog Arkane, wedi cyhoeddi llwyfannau lansio'r gêm, gan adael lle i ddyfalu. A fydd Marvel's Blade yn unigryw ar gyfer consolau PC ac Xbox Series X ac S fel Starfield a Redfall, neu a fydd ar gael ar lwyfannau eraill hefyd?

Mae’r cyffro’n parhau i gynyddu wrth i Marvel’s Blade ddatblygu, a gall cefnogwyr edrych ymlaen at brofi gêm ymgolli a swynol yn weledol wedi’i gosod yn awyrgylch tywyll a dirgel Paris.