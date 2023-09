Panasonic i Lansio Camera Cyfres G Newydd gyda Chyfnod Hybrid AF

Disgwylir i Panasonic ddadorchuddio camera newydd yfory, dydd Mawrth Medi 12, gyda digwyddiad wedi'i ffrydio'n fyw am 10:00 EDT / 15:00 BST. Mae'r taglinell ar gyfer y camera newydd, “cyfnod newydd,” yn awgrymu y bydd yn cynnwys system autofocus canfod cyfnod hybrid (AF) Panasonic, a gyflwynwyd yn flaenorol yn eu camerâu cyfres S ffrâm lawn. Mae disgwyl y cyhoeddiad hwn yn fawr gan mai hwn fydd y camera cyfres G cyntaf o Panasonic i ymgorffori'r dechnoleg AF uwch hon.

Mae'r cyfeiriad at gyfnod newydd yn debygol o fod yn gyfeiriad at y system canfod AF cyfnod hybrid, sydd wedi derbyn adolygiadau cadarnhaol am ei alluoedd canolbwyntio gwell. Cyflwynwyd y dechnoleg hon gyntaf yng nghamerâu Panasonic S5 II a S5 IIX, ac erbyn hyn mae'n ymddangos y bydd yn ymddangos am y tro cyntaf yn ystod camera cyfres G.

Mae'r ymlidiwr fideo ar gyfer y camera sydd ar ddod yn arddangos logo “G” enfawr sy'n troi'n amlwg, sy'n nodi mai camera Micro Four Thirds (MFT) fydd hwn. Mae'r darluniad mowntio MFT yn cadarnhau'r dyfalu hwn ymhellach.

Mae'n werth nodi nad yw Panasonic wedi rhyddhau corff MFT newydd ers y Panasonic Lumix GH6, a lansiwyd yn ôl ym mis Chwefror 2022. Nid oedd y GH6 yn canfod AF fesul cam, felly mae cynnwys y nodwedd hon yn y camera sydd i ddod yn ddatblygiad cyffrous.

Mae sibrydion diwydiant wedi bod yn cylchredeg am gamera G-cyfres newydd gydag AF hybrid cam, ac mae'n ymddangos y bydd Panasonic yn cyflawni'r disgwyliadau hyn. Wrth i ni aros am y cyhoeddiad swyddogol, mae cryn ddyfalu ynghylch y nodweddion a'r gwelliannau posibl y bydd y camera hwn yn eu cyflwyno i'r farchnad. Cadwch lygad am fwy o fanylion wrth i ni flogio'r digwyddiad yn fyw a darparu ein mewnwelediadau a'n sylwebaeth ar gamera cyfres G newydd gan Panasonic.

