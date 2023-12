SpaceX i Lansio Lloerennau Starlink gyda Galluoedd Uniongyrchol-i-Gell

By

Disgwylir i SpaceX lansio swp arall o loerennau Starlink, ond y tro hwn gyda nodwedd unigryw: galluoedd uniongyrchol-i-gell. Bydd roced Falcon 9 yn cario cyfanswm o 21 o loerennau, gan gynnwys chwech a all ddarparu mynediad byd-eang di-dor i negeseuon testun, ffonio a phori ar ffonau symudol. Ystyrir y datblygiad hwn fel newidiwr gêm a allai ddileu parthau marw a sicrhau cysylltedd hyd yn oed yn rhannau mwyaf anghysbell y byd.

Cyhoeddodd Elon Musk, sylfaenydd SpaceX, yr addewid hwn yn ystod digwyddiad ym mis Awst 2022. Disgrifiodd ef fel datblygiad arwyddocaol a fyddai'n caniatáu i ffonau weithio hyd yn oed mewn sefyllfaoedd lle mae tyrau celloedd yn cael eu tynnu allan oherwydd trychinebau naturiol fel corwyntoedd neu ddaeargrynfeydd.

Yn ôl e-bost a anfonwyd at Is-adran Trwyddedu Lloeren Cyfathrebu Ffederal, mae SpaceX yn bwriadu lansio tua 840 o loerennau uniongyrchol-i-gell dros y chwe mis nesaf, gyda mwy o lansiadau i ddilyn. Nod y cwmni yw darparu gwasanaeth masnachol erbyn 2024, ac maen nhw wedi gofyn am awdurdod i lansio pob un o'r 7,500 o loerennau yn eu cymhwysiad addasu uniongyrchol-i-gell.

Yn yr Unol Daleithiau, bydd gwasanaeth Starlink yn defnyddio sbectrwm PCS band canol T-Mobile, gan sicrhau bod lloerennau i'w gweld o bob cornel o'r wlad. Mae'r gwasanaeth hefyd wedi partneru â chwmnïau yn Awstralia, Canada, Japan, Seland Newydd a'r Swistir.

I ddechrau, y cynllun oedd defnyddio lloerennau Starlink V2 ar gyfer y gwasanaeth, ond oherwydd eu maint, bydd y lloerennau Starlink V2 Mini llai yn cael eu defnyddio fel ateb dros dro. Bydd lansiad y lloerennau uniongyrchol-i-gell, ynghyd â'r Starlink V2 Minis rheolaidd, yn digwydd ar roced Falcon 9, a bydd y pigiad atgyfnerthu cam cyntaf yn cael ei lanio ar y droneship yn y Cefnfor Tawel.

Gyda'r lansiad diweddaraf hwn, mae SpaceX yn bwrw ymlaen â'i genhadaeth i ddarparu cysylltedd byd-eang a chwyldroi'r ffordd yr ydym yn cadw mewn cysylltiad â'n dyfeisiau symudol.