Cydweithrediad LEGO a Gemau Epig: Cysylltu Cyfrifon ar gyfer Cyhoeddiad y Glec Fawr

Mae LEGO ac Epic Games wedi dod at ei gilydd i ddod â chydweithrediad cyffrous i gefnogwyr y ddwy fasnachfraint. Gan ragweld y digwyddiad Fortnite sydd ar ddod, Y Glec Fawr, gall LEGO Insiders nawr lofnodi i'w cyfrifon Gemau Epig gan ddefnyddio eu cyfrifon LEGO. Mae'r integreiddio hwn yn caniatáu i chwaraewyr fewngofnodi i'w prif gyfrifon Gemau Epig, tra'n cysylltu'r ddau gyfrif gyda'i gilydd ar yr un pryd.

Mae'r cyhoeddiad swyddogol ar gyfer Fortnite The Big Bang wedi'i drefnu ar gyfer Rhagfyr 2 am 2pm ET / 11am PT. Mae LEGO eisoes wedi pryfocio cefnogwyr gyda chipolwg ar y Supply Llama eiconig ar ffurf LEGO, ac mae dyfalu'n awgrymu y bydd crwyn Fortnite poblogaidd yn cael eu trawsnewid yn grwyn minifigure LEGO yn y gêm.

Mae'r cydweithrediad hwn yn agor posibiliadau newydd i gefnogwyr LEGO a Fortnite. Trwy gysylltu eu cyfrifon, gall selogion LEGO brofi'r bydysawd Fortnite mewn ffordd hollol newydd. Yn yr un modd, gall chwaraewyr Fortnite blymio i fyd LEGO a dod â'u hoff gymeriadau Fortnite yn fyw trwy minifigures LEGO.

Mae’r cydweithrediad rhwng LEGO a Gemau Epic yn dangos yr awydd ar y cyd i greu profiadau deniadol a throchi ar gyfer eu cefnogwyr ymroddedig. Drwy bontio’r bwlch rhwng y byd ffisegol a digidol, mae’r bartneriaeth hon yn cynnig llwybr cyffrous ar gyfer mynegiant creadigol ac adrodd straeon.

Felly ymbaratowch, adeiladwyr brics a hyrwyddwyr Fortnite, wrth i gydweithrediad LEGO x Epic Games baratoi'r ffordd ar gyfer antur hapchwarae epig. Cadwch lygad am fwy o ddiweddariadau, pethau annisgwyl, a chyhoeddiad gwirioneddol ffrwydrol ar Ragfyr 2.

Cwestiynau Cyffredin

C: A allaf ddefnyddio fy nghyfrif LEGO Insiders i fewngofnodi i'm cyfrif Gemau Epic?

A: Oes, gyda'r cydweithrediad diweddar rhwng LEGO a Gemau Epic, mae gennych nawr yr opsiwn i ddefnyddio'ch cyfrif LEGO Insiders i lofnodi i'ch cyfrif Gemau Epig.

C: A oes unrhyw fanteision i gysylltu fy nghyfrifon LEGO a Gemau Epig?

A: Mae cysylltu eich cyfrifon LEGO a Gemau Epig yn caniatáu integreiddio di-dor rhwng y ddau blatfform, gan ddarparu profiad hapchwarae unigryw sy'n cyfuno bydoedd LEGO a Fortnite.

C: Pryd fydd y cyhoeddiad swyddogol ar gyfer Fortnite The Big Bang yn digwydd?

A: Mae'r cyhoeddiad swyddogol ar gyfer Fortnite The Big Bang wedi'i drefnu ar gyfer Rhagfyr 2 am 2pm ET / 11am PT.

C: Beth allwn ni ei ddisgwyl gan y cydweithrediad LEGO a Gemau Epig?

A: Mae’r cydweithrediad rhwng LEGO ac Epic Games yn addo datblygiadau newydd cyffrous, gan gynnwys trawsnewid crwyn Fortnite yn grwyn minifigure LEGO a ffyrdd arloesol o brofi’r ddwy fasnachfraint ar yr un pryd.