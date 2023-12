Tîm Fortnite a Lego i Greu Profiad Hapchwarae Newydd

By

Yn ddiweddar, mae Fortnite, y gêm saethwr ar-lein boblogaidd gyda dros 400 miliwn o chwaraewyr, wedi cydweithio â Lego i greu modd gêm goroesi hollol newydd. Mae’r cydweithrediad hwn yn cael ei ysbrydoli gan y gêm adeiladu blociau a chrefftio, Minecraft, sef y gêm sy’n gwerthu orau erioed.

Er mai modd Battle Royale Fortnite yw'r mwyaf poblogaidd, yn wreiddiol roedd gan y gêm fodd goroesi crefftio o'r enw Fortnite: Achub y Byd. Fodd bynnag, roedd llwyddiant ysgubol y modd Battle Royale yn cysgodi pob dull gêm arall. Nod y cydweithrediad â Lego yw dod â Fortnite yn ôl i'w wreiddiau crefftus, gan ymgorffori brics, strwythurau a chymeriadau Lego i fyd y gêm. Mae'r trelar hyd yn oed yn dangos golygfeydd sy'n atgoffa rhywun o Minecraft, megis adeiladu ffensys, tyfu llysiau, a chasglu o amgylch tân gwersyll.

Nid yw'r cydweithrediad proffil uchel hwn yn syndod, gan fod Fortnite yn adnabyddus am ei bartneriaethau ag enwogion go iawn fel Marshmello ac Ariana Grande, yn cynnal cyngherddau yn y gêm. Mae'r cydweithrediad â Lego yn cynrychioli ehangiad ar gyfer Fortnite, gan apelio at amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd, o blant i bobl ifanc i oedolion.

Un her i’r cydweithio hwn yw integreiddio Lego, sy’n adnabyddus am ei gemau sy’n addas ar gyfer plant ifanc, gyda Fortnite, sydd â sgôr PEGI 12 yn y DU a’r UE. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, mae Epic Games wedi gweithredu rheolaethau rhieni a nodweddion diogelwch ar-lein i sicrhau bod y gêm yn briodol ar gyfer chwaraewyr o bob oed. Trwy ddarparu gwahanol raddfeydd cynnwys a chaniatáu i rieni addasu'r hyn y gall eu plant ei weld, nod Fortnite yw denu cynulleidfaoedd iau a allai fod wedi bod yn rhy ifanc ar gyfer y gêm wreiddiol.

Tra bod Fortnite wedi wynebu beirniadaeth yn y gorffennol, fel sylw’r Tywysog Harry bod y gêm “wedi’i chreu i fod yn gaeth,” mae beirniadaeth o’r fath yn gyffredin yn y diwydiant hapchwarae. Yn y pen draw, gall chwaraewyr ddewis gemau sy'n cyd-fynd â'u diddordebau, ac mae Fortnite yn cynnig amrywiaeth o brofiadau y tu hwnt i gêm saethu.

O ran Lego, mae'r cydweithrediad â Fortnite yn cynrychioli uchelgais a phosibiliadau anhysbys. Er bod cynlluniau ar gyfer diweddariadau a syniadau newydd yn y gweithiau, mae canlyniad y cydweithio yn ansicr. Mae'r ddau gwmni yn gyffrous i weld sut y bydd y gêm yn cael ei derbyn gan chwaraewyr ac yn agored i archwilio mathau eraill o gemau ar blatfform Fortnite yn y dyfodol.

I gloi, mae'r cydweithrediad rhwng Fortnite a Lego yn dod â phrofiad hapchwarae ffres ac unigryw i chwaraewyr. Trwy gyfuno elfennau crefftus Fortnite â'r brand Lego eiconig, nod y gêm yw apelio at gynulleidfa amrywiol a chyflwyno chwaraewyr newydd i fyd Fortnite.