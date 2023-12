Mae Messenger yn Gweithredu Amgryptio Diwedd-i-Ddiwedd Diofyn ac yn Cyflwyno Nodweddion Negeseuon Newydd

Mewn cam sylweddol tuag at wella preifatrwydd defnyddwyr, mae Messenger bellach yn cyflwyno amgryptio diofyn o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer negeseuon personol a galwadau ar ei blatfform. Mae'r nodwedd newydd hon yn sicrhau bod cynnwys sgyrsiau yn parhau i gael ei ddiogelu o'r eiliad y mae'n gadael dyfais yr anfonwr nes iddo gyrraedd dyfais y derbynnydd. Gyda'r amgryptio hwn, ni all hyd yn oed darparwr y platfform, Meta, gyrchu'r negeseuon oni bai bod defnyddiwr yn dewis eu riportio.

Mae gweithredu amgryptio rhagosodedig o'r dechrau i'r diwedd wedi bod yn nod hirdymor i Messenger, ac roedd angen ei ddatblygu a'i brofi'n helaeth i sicrhau ei effeithiolrwydd. Mae peirianwyr, cryptograffwyr, dylunwyr, arbenigwyr polisi, a rheolwyr cynnyrch wedi gweithio'n ddiwyd i ailadeiladu nodweddion y platfform o'r dechrau. Ochr yn ochr â'r diweddariad amgryptio hwn, mae Messenger hefyd wedi cyflwyno nodweddion preifatrwydd, diogelwch a rheolaeth ychwanegol. Mae'r rhain yn cynnwys rheolaethau dosbarthu sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddewis pwy all anfon neges atynt, clo app ar gyfer diogelwch ychwanegol, a nodweddion presennol fel adrodd, blocio, a cheisiadau negeseuon.

Ar ben hynny, mae Messenger wedi datgelu sawl nodwedd newydd i wella'r profiad negeseuon i'w ddefnyddwyr. Yn gyntaf, mae'r gallu i olygu negeseuon o fewn 15 munud i'w hanfon yn cynnig mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu cynnwys. Yn ogystal, mae negeseuon sy'n diflannu bellach yn para 24 awr ar ôl cael eu hanfon, gan ddarparu haen ychwanegol o ddiogelwch a thawelwch meddwl. Bydd defnyddwyr hefyd yn gwerthfawrogi'r rheolydd derbynneb darllen newydd, sy'n caniatáu iddynt benderfynu a all eraill weld pan fyddant wedi darllen eu negeseuon, gan gynnig preifatrwydd a lleihau'r pwysau i ymateb ar unwaith.

Mae Messenger hefyd yn canolbwyntio ar wella'r profiad rhannu lluniau a fideo. Gyda dros 1.3 biliwn o luniau a fideos yn cael eu rhannu bob dydd, mae'r platfform wedi gwneud y fformatau cyfryngau hyn yn haws eu cyrchu, wedi uwchraddio ansawdd delwedd, ac wedi cyflwyno cynlluniau hwyliog. Gall defnyddwyr nawr ymateb neu ymateb i unrhyw lun neu fideo mewn casgliad, gan sicrhau sgyrsiau mwy deniadol a rhyngweithiol.

Mae ychwanegu nodweddion negeseuon llais yn welliant sylweddol arall. Mae negeseuon llais yn dod yn boblogaidd yn gyflym, ac mae Messenger bellach yn caniatáu i ddefnyddwyr addasu cyflymder chwarae, gwrando ar negeseuon o'r man lle gwnaethant adael, a pharhau i wrando hyd yn oed wrth lywio i ffwrdd o'r sgwrs neu'r ap.

Er mwyn sicrhau tryloywder ac ymgysylltu ag arbenigwyr, mae Messenger wedi cyhoeddi dau bapur yn amlinellu ei ddulliau cryptograffig a'i ddulliau ar gyfer amgryptio hanes negeseuon gyda Storio Diogel. Er y bydd cyflwyno amgryptio rhagosodedig o'r dechrau i'r diwedd yn cymryd peth amser yn fyd-eang oherwydd sylfaen ddefnyddwyr helaeth y platfform, bydd Messenger yn annog defnyddwyr i sefydlu dull adfer, fel PIN, i sicrhau diogelwch a hygyrchedd eu negeseuon ar draws dyfeisiau.

Gyda'r diweddariadau hyn, nod Messenger yw darparu gwasanaeth negeseuon cyflymach, dibynadwy a diogel, gan rymuso defnyddwyr gyda mwy o reolaeth preifatrwydd a phrofiadau cyfathrebu pleserus.