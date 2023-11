Ydy Walmart Plus a Sam's Club Plus yr un peth?

Ym myd manwerthu, mae Walmart a Sam's Club yn ddau enw amlwg sydd wedi dod yn gyfystyr â siopa fforddiadwy. Mae'r ddau yn cynnig rhaglenni aelodaeth, Walmart Plus a Sam's Club Plus, sy'n darparu buddion unigryw i'w cwsmeriaid ffyddlon. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi nad yw'r ddwy raglen hyn yr un peth, er gwaethaf eu tebygrwydd.

Beth yw Walmart Plus?

Mae Walmart Plus yn wasanaeth sy'n seiliedig ar danysgrifiad a gynigir gan Walmart, un o'r cadwyni manwerthu mwyaf yn y byd. Am ffi fisol neu flynyddol, mae aelodau'n cael mynediad i ystod o fanteision, gan gynnwys danfoniad am ddim am ddim ar eitemau cymwys, gostyngiadau tanwydd, a hwylustod siopa symudol sganio-a-mynd. Nod Walmart Plus yw gwella'r profiad siopa i'w gwsmeriaid trwy ddarparu cyfleustra a gwerth ychwanegol.

Beth yw Sam's Club Plus?

Mae Sam's Club Plus, ar y llaw arall, yn rhaglen aelodaeth a gynigir gan Sam's Club, clwb warws sy'n eiddo i Walmart. Gyda ffi flynyddol, mae aelodau'n cael mynediad at fuddion amrywiol, megis oriau siopa cynnar, gwobrau arian parod ar bryniannau cymwys, cludo am ddim ar y rhan fwyaf o eitemau ar-lein, a gostyngiadau ychwanegol ar wasanaethau dethol. Mae Sam's Club Plus wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer anghenion siopwyr swmp a pherchnogion busnesau bach, gan gynnig arbedion sylweddol a manteision unigryw iddynt.

Beth yw'r gwahaniaethau rhwng Walmart Plus a Sam's Club Plus?

Er bod y ddwy raglen yn cynnig buddion i'w haelodau, mae gwahaniaethau nodedig rhwng Walmart Plus a Sam's Club Plus. Mae Walmart Plus yn canolbwyntio ar ddarparu cyfleustra a hanfodion bob dydd i'w gwsmeriaid, gyda phwyslais cryf ar opsiynau dosbarthu am ddim. Ar y llaw arall, mae Sam's Club Plus yn targedu siopwyr swmp a pherchnogion busnesau bach, gan gynnig mynediad iddynt at ystod eang o gynhyrchion mewn symiau mwy am brisiau gostyngol.

I gloi, efallai y bydd Walmart Plus a Sam's Club Plus yn rhannu tebygrwydd â rhaglenni aelodaeth a gynigir gan Walmart, ond maent yn darparu ar gyfer gwahanol anghenion cwsmeriaid. Nod Walmart Plus yw darparu cyfleustra a gwerth i siopwyr bob dydd, tra bod Sam's Club Plus yn targedu siopwyr swmp a pherchnogion busnesau bach. Waeth pa raglen a ddewiswch, mae'r ddwy yn cynnig buddion unigryw a all wella'ch profiad siopa.