Apple i Ryddhau iPhone 15 gydag Uwchraddiadau a Phrisiau Cynyddol

By

Disgwylir i Apple lansio ei ffôn clyfar diweddaraf, yr iPhone 15, ddydd Mawrth. Mae dadansoddwyr yn rhagweld y bydd y model newydd yn dod ag uwchraddiadau amrywiol ond hefyd prisiau uwch ar gyfer rhai fersiynau. Yn ogystal â'r iPhone 15, mae disgwyl i Apple hefyd ddatgelu fersiynau newydd o'r Apple Watch ac AirPods.

Yn ôl adroddiadau, bydd yr iPhone 15 yn cynnwys camera gwell a phorthladd gwefru USB-C. Er y bydd prisiau safonol yr iPhone 15 ac iPhone 15 Plus yn aros yr un fath, disgwylir i'r modelau pen uchaf, yr iPhone 15 Pro ac iPhone 15 Pro Max, weld cynnydd sylweddol mewn prisiau. Gallai’r iPhone 15 Pro weld cynnydd pris o hyd at $100, gan ddod â chyfanswm ei bris i $1,099, tra gallai’r iPhone 15 Pro Max weld naid o hyd at $200, gan gyrraedd pris o $1,299.

Bydd y fersiynau prisicach o'r iPhone 15 yn cynnig storfa estynedig, bywyd batri hirach, cyflymder trosglwyddo data cyflymach, a fframiau titaniwm. Mae Apple yn gobeithio gyrru defnyddwyr tuag at yr opsiynau drutach hyn. Bydd y modelau Pro hefyd yn rhedeg ar y prosesydd chipset A17 Bionic newydd.

Bydd pob fersiwn o'r iPhone 15 yn cynnwys porthladd gwefru USB-C, gan ddarparu hyblygrwydd i ddefnyddwyr y mae'n well ganddynt wefrwyr nad ydynt yn Apple. Nodwedd newydd arall yw'r Ynys Ddeinamig, adran ar frig yr arddangosfa sy'n cyflwyno rhybuddion neu ddiweddariadau cynnydd.

Mae Prif Swyddog Gweithredol Apple, Tim Cook, wedi datgan bod yr iPhone wedi dod yn rhan annatod o fywydau pobl, gan ei fod yn storio gwybodaeth bwysig fel data iechyd a bancio ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer taliadau. Er gwaethaf hyn, mae Apple wedi wynebu cwymp hir mewn gwerthiannau iPhone, fel y gwelwyd yn yr adroddiad enillion diweddar lle gostyngodd refeniw iPhone 2.4% o'i gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

Bydd cyhoeddiad iPhone 15 yn digwydd ddydd Mawrth am 1 pm ET a gellir ei weld ar-lein ar wefan Apple. Disgwylir i'r iPhone newydd fynd ar werth tua Medi 22.

Ffynonellau:

- Bloomberg

- Newyddion ABC