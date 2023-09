Apple yn Cyhoeddi Prisiau ac Argaeledd iPhone 15

By

Mae Apple wedi datgelu prisiau ac argaeledd ei fodelau iPhone 15 newydd. Bydd yr iPhone 15 Pro Max yn dechrau ar $1,199 yn yr UD gyda 256GB o storfa, tra bydd yr iPhone 15 Pro llai yn dechrau ar $999 gyda 128GB o storfa. Ni fydd y cyfluniad 128GB ar gyfer yr iPhone 14 Pro Max ar gael i'w brynu mwyach.

Bydd pob un o'r modelau iPhone 15 newydd ar gael i'w harchebu gan ddechrau ddydd Gwener, Medi 15, a byddant yn cael eu lansio ddydd Gwener, Medi 22 mewn dros 40 o wledydd a rhanbarthau.

Yn ogystal â'r wybodaeth am brisiau ac argaeledd, mae sibrydion y gallai'r iPhone 15 Pro fod hyd at 10 y cant yn ysgafnach na'r iPhone 14 Pro oherwydd canol ffrâm newydd wedi'i wneud o ditaniwm Gradd 5. Mae MacRumors wedi cael union ddimensiynau modelau iPhone 15.

Mae digwyddiad Apple wedi'i drefnu ar gyfer dydd Mawrth, Medi 12, am 10 am Pacific Time. Bydd y digwyddiad yn cael ei ffrydio'n fyw ar YouTube ac ar wefan Apple. Efallai y bydd cefnogwyr ffonau llai yn siomedig, gan fod sibrydion yn awgrymu y gallai'r iPhone Mini ddod i ben ar ôl ei rediad tair blynedd.

Dywedir bod staff manwerthu Apple yn cael eu hyfforddi i hysbysu cwsmeriaid am y newid i ategolion gwefru USB-C ar gyfer cyfres iPhone 15. Bydd cwsmeriaid yn cael eu rhybuddio na fydd ceblau gwefru Mellt presennol yn gydnaws â'r dyfeisiau newydd.

Gyda chyhoeddiad prisiau ac argaeledd, gall cefnogwyr Apple nawr baratoi i archebu eu modelau iPhone 15 newydd a phrofi'r nodweddion a'r gwelliannau diweddaraf a gynigir gan ffonau smart blaenllaw Apple.

Diffiniadau:

- iPhone 15: Y gyfres ffôn clyfar ddiweddaraf a ryddhawyd gan Apple.

- iPhone 15 Pro Max: Model mwy a mwy datblygedig y gyfres iPhone 15.

- iPhone 15 Pro: Model llai a mwy fforddiadwy cyfres iPhone 15.

- Titaniwm Gradd 5: Math o aloi titaniwm sy'n adnabyddus am ei gryfder a'i briodweddau ysgafn.

Ffynonellau: Apple News, MacRumors