Apple i Gynnig Modelau iPhone Made-in-India ar Ddiwrnod Lansio

Mae Apple wedi cymryd cam sylweddol i ehangu ei seilwaith cadwyn gyflenwi y tu hwnt i Tsieina trwy werthu modelau iPhone newydd a wnaed yn India ar y diwrnod lansio. Er bod Apple wedi bod yn cynhyrchu iPhones yn India ers peth amser, mae'r amserlenni cynhyrchu fel arfer wedi llusgo y tu ôl i'r cyfleusterau cynulliad cynradd yn Tsieina. Fodd bynnag, mae'r bwlch amser rhwng argaeledd modelau iPhone wedi'u gwneud yn India a'u lansiad ym mis Medi wedi bod yn lleihau'n raddol dros y blynyddoedd. Y llynedd, roedd modelau iPhone 14 Made-in-India ar gael yn y gadwyn gyflenwi tua chwech i wyth wythnos yn unig ar ôl eu ymddangosiad cyntaf.

Eleni, mae'r duedd yn parhau gan mai'r iPhone 15 fydd y tro cyntaf i ddyfais Apple o'r genhedlaeth ddiweddaraf a gynhyrchwyd yn India fod ar gael ar y diwrnod gwerthu cyntaf. Dechreuodd cynhyrchu unedau iPhone 15 yn India ddechrau mis Awst. Fodd bynnag, dylid nodi, er bod ffatrïoedd India yn cynhyrchu'r iPhone 15 ac iPhone 15 Plus, mae cynulliad o'r modelau iPhone 15 Pro ac iPhone 15 Pro Max mwyaf premiwm yn dal i fod yn ddibynnol ar Tsieina.

Serch hynny, mae argaeledd unedau Made-in-India iPhone 15 yn y lansiad yn gam sylweddol tuag at gynlluniau hirdymor Apple i leihau dibyniaeth ar Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchu. Ar hyn o bryd, mae cyflenwyr Apple yn India yn cyfrif am tua 7% o gyfanswm nifer yr iPhones a weithgynhyrchir ledled y byd.

