Mae Digwyddiad Medi Apple yn Datgelu Diweddariadau i iPhone, AirPods, ac Apple Watch

Yn ystod digwyddiad hir ddisgwyliedig Apple ar 12 Medi, roedd y ffocws yn bennaf ar lansio'r iPhone 15 newydd. Fodd bynnag, dadorchuddiodd Apple ddiweddariadau i gynhyrchion eraill, gan gynnwys y llinell AirPods ac Apple Watch.

Un o'r diweddariadau mawr y dywedir y bydd yn dod gyda llinell iPhone 15 yw ychwanegu USB-C. Mae hyn yn golygu y bydd yr iPhones newydd yn newid o'r diwedd i'r safon USB-C a ddefnyddir yn eang, gan ddisodli cysylltydd Mellt perchnogol Apple. Mae'r newid hwn yn cydymffurfio â rheoliadau'r Undeb Ewropeaidd sydd ar ddod. Mae pris yr iPhone 15 yn dechrau ar $799 ar gyfer model 128GB, tra bod yr iPhone 15 Plus yn dechrau ar $899 am fersiwn 128GB.

Yn ogystal â'r diweddariadau iPhone, cyhoeddodd Apple y bydd yr AirPods Pro nawr yn dod ag achos codi tâl USB-C. Mae hyn yn cyd-fynd â symudiad graddol Apple tuag at ddefnyddio'r cysylltydd USB-C ar draws ei ddyfeisiau, gan gynnwys y Mac, iPad, ac ategolion fel teclyn rheoli o bell Apple TV 4K. Cyflwynodd Apple hefyd bâr diwygiedig o'i EarPods gwifrau sy'n cynnwys USB-C.

Derbyniodd llinell Apple Watch rai diweddariadau hefyd, gyda sibrydion yn awgrymu achos titaniwm tywyllach ar gyfer y blaenllaw Watch Ultra 2 a sglodyn S9 wedi'i ddiweddaru ar gyfer y Cyfres Gwylio 9. Arddangosodd Apple fandiau FineWoven newydd wedi'u gwneud o ddeunydd ffabrig meddal o'r enw microtwill. Bydd y bandiau hyn ar gael mewn lliwiau amrywiol ac yn disodli'r cynigion lledr o ansawdd sy'n dirywio.

Ar y cyfan, roedd digwyddiad mis Medi Apple yn arddangos ystod o ddiweddariadau a nodweddion newydd ar gyfer ei gynhyrchion. O ychwanegu USB-C i linell iPhone 15 i gyflwyno bandiau FineWoven ar gyfer yr Apple Watch, mae Apple yn parhau i arloesi a gwella ei ddyfeisiau.

Ffynonellau:

– [Erthygl 1] (ffynhonnell 1)

– [Erthygl 2] (ffynhonnell 2)

– [Erthygl 3] (ffynhonnell 3)

– [Erthygl 4] (ffynhonnell 4)

– [Erthygl 5] (ffynhonnell 5)

Diffiniadau:

- USB-C: Safon cysylltydd cyffredinol sy'n caniatáu codi tâl, trosglwyddo data, ac allbwn sain / fideo.

- Cysylltydd mellt: cysylltydd perchnogol Apple a ddefnyddir ar gyfer codi tâl a throsglwyddo data ar ddyfeisiau Apple.

- FineWoven: Deunydd ffabrig meddal a gyflwynwyd gan Apple yn lle lledr ar fandiau Apple Watch ac achosion iPhone.

[ffynhonnell 1]

[ffynhonnell 2]

[ffynhonnell 3]

[ffynhonnell 4]

[ffynhonnell 5]