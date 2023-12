Swyddfa Siryf Sir Afon Indiaidd yn Ailwampio Arfau yn dilyn Rhyddhad Anfwriadol gan Ddirprwy

By

Mae digwyddiad diweddar yn ymwneud â gollwng dryll yn anfwriadol wedi ysgogi Swyddfa Siryf Sir Afon Indiaidd i newid y mathau o arfau a roddwyd i'w haelodau. Roedd y Dirprwy Zachary Seldes yn paratoi ar gyfer dosbarth hyfforddi pan ollyngodd ei Sig P320 y tu mewn i'w holster, gan ei daro yn y llo ac achosi bwled i ddod yn gaeth ger ei ffêr. Arweiniodd y digwyddiad hwn, ynghyd ag un tebyg yn Connecticut, y Siryf Eric Flowers i ymchwilio i bryderon am ddiogelwch yr arf.

Yn ystod cynhadledd newyddion, mynegodd Sheriff Flowers ei bryder am beryglon posibl y Sig P320. Cyfeiriodd at luniau o'r digwyddiad yn Connecticut lle gollyngodd y gwn yn y holster heb unrhyw ddwylo'n agos ato, gan bwysleisio'r pryder difrifol a godwyd ganddo ef ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith eraill. Darganfu Flowers fod Pasco County, Florida, eisoes wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio’r arf oherwydd pryderon tebyg.

Mewn ymateb i'r digwyddiadau hyn, penderfynodd Swyddfa Siryf Sir Afon Indiaidd newid i'r FN 509 fel eu dryll mater safonol newydd. Mae Adran Heddlu Los Angeles hefyd yn defnyddio'r model hwn. Mae pob dirprwy o fewn yr asiantaeth bellach wedi trosglwyddo i gario'r FN 509, gyda Sheriff Flowers yn mynegi boddhad a hyder yn yr arf newydd.

Daeth y newid i'r FN 509 ar gost o $136,000, gan dalu am brynu 370 o ynnau a holsters. Mae'r Siryf Flowers yn gobeithio, trwy rannu eu profiad, y bydd arweinwyr gorfodi'r gyfraith eraill yn ailystyried y defnydd o'r Sig P320 i leihau'r rhwymedigaethau posibl y mae'n eu hachosi.

Disgwylir i'r Dirprwy Zachary Seldes, a ddioddefodd y rhyddhad anfwriadol, wella'n llwyr ac ailddechrau ei ddyletswyddau patrôl ar ddechrau 2024. Yn ogystal, mae'n ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn SIG Sauer, gwneuthurwr y Sig P320, gan ymuno â chyfreithwyr tebyg eraill. achosion sydd wedi eu dwyn yn erbyn y cwmni.

Cyrhaeddodd WPTV SIG Sauer am sylwadau ond nid yw wedi derbyn ymateb ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn.