Apple yn Cyflwyno Haenau Storio iCloud+ Newydd: 6TB a 12TB

Yn ddiweddar, synnodd Apple ei gynulleidfa gyda chyhoeddiad dwy haen newydd ar gyfer ei danysgrifiad storio cwmwl, iCloud +. Wedi'u hanelu'n bennaf at ffotograffwyr a gwneuthurwyr ffilm sydd angen digon o le storio ar gyfer eu cynnwys, mae'r cynlluniau tanysgrifio newydd hyn yn sicr o ddenu sylw. Enillodd y dadorchuddiad gymeradwyaeth taranllyd gan y dorf, gan ddangos galw mawr am fwy o gapasiti storio.

O dan y strwythur prisio presennol, mae iCloud + yn cynnig 50GB i danysgrifwyr am $0.99 y mis, 200GB am $2.99 ​​y mis, a 2TB am $9.99 y mis. Gyda chyflwyniad y cynlluniau 6TB a 12TB, gall defnyddwyr nawr storio symiau sylweddol fwy o ddata. Er efallai na fydd angen storfa mor helaeth ar y defnyddiwr cyffredin, bydd y cynlluniau hyn yn hynod werthfawr i ffotograffwyr proffesiynol a gwneuthurwyr ffilm sy'n defnyddio'r modelau iPhone 15 diweddaraf gyda galluoedd camera gwell.

Er nad yw Apple wedi datgelu'r union brisio ar gyfer yr haenau storio newydd, gallwn wneud dyfalu addysgiadol yn seiliedig ar y cyfraddau presennol. Mae'n debygol na fydd y tanysgrifiad 6TB yn costio mwy na $30 y mis, tra dylai'r haen 12TB amrywio o gwmpas $60 y mis. Mewn cymhariaeth, mae cynlluniau storio Google ar gyfer 5TB a 10TB o ddata yn cael eu prisio ar $24.99 a $49.99 y mis yn y drefn honno, gan arddangos pwyntiau pris tebyg.

Yn ogystal â'r capasiti storio cynyddol, bydd tanysgrifwyr iCloud+ yn parhau i fwynhau'r nodweddion preifatrwydd presennol, gan gynnwys Cuddio Fy E-bost a Chyfnewid Preifat. Nod y nodweddion hyn yw diogelu data defnyddwyr a sicrhau profiad pori diogel. Gyda iCloud + yn cynnig storfa estynedig a phreifatrwydd gwell, mae Apple yn parhau i gynnig gwasanaeth storio cwmwl cynhwysfawr a dibynadwy i'w ddefnyddwyr.

