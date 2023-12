Archwilio Dyfnderoedd Dirgel y “Porth i Ddirgelwch”

Cychwynnodd fforiwr dewr, George Kourounis, ar genhadaeth hudolus sydd wedi datgelu bodolaeth bosibl bywyd estron. Mewn disgyniad beiddgar i ddyfnderoedd yr hyn a elwir yn “Gate to Mystery,” cipiodd Kourounis ddelweddau syfrdanol o’i fenter rapio i mewn i inferno o fflamau tanbaid. Mae’r crater tanbaid hwn, sy’n atgoffa rhywun o bwll fflamau gwrthun, wedi bod yn llosgi’n ddi-baid ers dros bedwar degawd yn anialwch anghyfannedd Turkmenistan.

Prif nod yr alldaith arloesol hon oedd datgelu cyfrinachau amgylcheddau eithafol, ac roedd Kourounis ar flaen y gad yn yr ymdrech wyddonol hon. Tra'n disgyn i'r ffwrnais losgach, casglodd samplau pridd o'r gwaelod yn y gobaith o ddarganfod bacteria eithafol a allai roi mewnwelediad dwfn i fywyd mewn amodau garw. Yn rhyfeddol, mae'n ymddangos bod y samplau pridd a gafwyd o'r Gate to Mystery yn cynnwys bywyd bacteriol. Cadarnhaodd y microbiolegydd Dr Stefan Green, a oedd hefyd yn rhan o'r alldaith, bresenoldeb rhai bacteria wedi'u cyfoethogi gan dymheredd uchel a lefelau maeth isel y crater.

Yr hyn sy'n ychwanegu atyniad allfydol at y darganfyddiad hynod hwn sydd eisoes yn rhyfeddol yw'r olygfa syfrdanol a gyfarchodd Kourounis yn ystod ei ddisgyniad. Creodd y llewyrch oren a allyrrir gan y fflamau, ynghyd â waliau tanllyd y crater, awyrgylch arallfydol a oedd yn atgoffa rhywun o blaned arall, efallai Mars ei hun. Cymharodd Kourounis y teimlad iasol â chamu i fyd estron o bridd oren neu goch bywiog.

Yn ddi-os, wynebodd Kourounis nifer o heriau yn ystod y gamp herfeiddiol hon. Wrth sefyll ar ddibyn y crater enfawr, wedi'i amgylchynu gan fflamau, cyfaddefodd ei fod yn teimlo ymdeimlad llethol o fygythiad. Fodd bynnag, wedi'i ysgogi gan ei chwilfrydedd anniwall a'i syched am antur, disgynnodd Kourounis yn ddewr i'r anhysbys, wedi'i arfogi â chwestiynau am oroesiad ei raffau ac anadladwyedd yr aer.

Yn y pen draw, roedd yr alldaith ddigyffelyb hon i'r Gate to Mystery nid yn unig yn datgelu bywyd annisgwyl yn un o amgylcheddau mwyaf digroeso'r Ddaear ond hefyd yn darparu data a mewnwelediadau gwerthfawr yn ymwneud ag amodau eithafol. Mae antur hynod Kourounis yn dyst i'r ysbryd dynol anorchfygol a'i awydd di-ildio i archwilio'r rhyfeddodau sydd y tu hwnt i'n cyrraedd.