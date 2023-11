Tirwedd Xbox a Call of Duty sy'n Newid Sy'n Newid

Mae caffaeliad diweddar Microsoft o Call of Duty, y fasnachfraint saethwr person cyntaf enwog, wedi gadael llawer o gefnogwyr a gamers yn chwilfrydig am yr hyn sydd gan y dyfodol. Gyda'r datganiad disgwyliedig iawn o Call of Duty: Modern Warfare 3 ar Dachwedd 11, 2023, mae disgwyliadau'n uchel ar gyfer Microsoft a datblygwyr y gêm.

Nid yw'n gyfrinach bod Call of Duty wedi wynebu beirniadaeth am ei ddiffyg arloesi yn y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae'r fasnachfraint yn parhau i fod yn hynod boblogaidd ac yn broffidiol, gan gynhyrchu biliynau mewn refeniw yn gyson. Mae cyfranogiad Microsoft yn y fasnachfraint yn dod â phersbectif newydd a'r potensial ar gyfer cyfleoedd marchnata cyffrous.

Yn ddiweddar, cyfarchwyd defnyddwyr consol Xbox Series X ac Xbox Series S â hysbysebion mawr a oedd yn tynnu sylw ar gyfer rhag-archebion Call of Duty: Modern Warfare 3 wrth droi eu dyfeisiau ymlaen. Er bod rhai chwaraewyr yn gweld yr hysbysebion hyn yn ymwthiol, mae'n werth nodi eu bod yn ymddangos unwaith yn unig ac yn hawdd eu diystyru. Mae Microsoft yn pwysleisio eu bod wrthi'n ystyried adborth defnyddwyr ac yn ymdrechu i sicrhau cydbwysedd rhwng hysbysebu a phrofiad y defnyddiwr.

Wedi dweud hynny, mae hysbysebion ar ddangosfwrdd Xbox wedi bod yn destun dadl ymhlith cefnogwyr ers amser maith. Er eu bod yn helpu i roi cymhorthdal ​​​​i'r platfform consol, mae rhai'n dadlau y dylai ffioedd tanysgrifio, fel Xbox Game Pass Core neu Xbox Game Pass Ultimate, arwain at ddangosfyrddau llai neu gwbl ddi-hysbyseb.

Wrth edrych ymlaen, efallai y bydd caffaeliad Microsoft yn cyflwyno newidiadau sylweddol i'r ffordd y mae Call of Duty yn cael ei farchnata a'i gyflwyno. Gyda set wahanol o nodau a disgwyliadau o'i gymharu â'r perchennog blaenorol Activision, efallai y bydd Microsoft yn cymryd agwedd fwy strategol at ryddhau amserlenni, gan ganiatáu rhywfaint o le i saethwyr cystadleuol ar ei blatfform.

Ar ben hynny, mae diwedd y cytundeb marchnata gyda PlayStation yn codi cwestiynau ynghylch sut y bydd Call of Duty yn cael ei gyd-frandio ag Xbox yn y dyfodol. Mae'r ansicrwydd hwn yn tynnu sylw at natur esblygol y diwydiant hapchwarae ac yn ein hatgoffa nad oes unrhyw beth wedi'i osod mewn carreg.

Er bod dyfodol Call of Duty o dan berchnogaeth Microsoft yn ansicr, gall chwaraewyr a chefnogwyr obeithio am gydbwysedd rhwng ymgysylltu â strategaethau marchnata a pharch at brofiad y defnyddiwr. Dim ond amser a ddengys sut y bydd tirwedd Xbox a Call of Duty yn parhau i drawsnewid.

Cwestiynau Cyffredin

C: A fydd Call of Duty yn parhau i gael ei ryddhau'n flynyddol o dan Microsoft?

A: Mae yna ddyfalu y gall Microsoft wyro o'r amserlen rhyddhau blynyddol i ddarparu lle anadlu i saethwyr sy'n cystadlu a chaniatáu mwy o amser i ddatblygwyr ddatblygu gemau.

C: Beth fydd yn digwydd i'r fargen farchnata gyda PlayStation?

A: Wrth i'r cytundeb marchnata gyda PlayStation ddod i ben yn y blynyddoedd i ddod, mae cyd-frandio Call of Duty ag Xbox yn parhau i fod yn ansicr. Gellir disgwyl newidiadau mewn strategaethau marchnata yn y dyfodol.

C: A yw defnyddwyr Xbox yn poeni am hysbysebion ymwthiol ar y dangosfwrdd?

A: Mae rhai defnyddwyr Xbox wedi mynegi rhwystredigaeth gyda hysbysebion ar y dangosfwrdd, yn enwedig o ystyried y ffioedd tanysgrifio y maent eisoes yn eu talu. Mae Microsoft yn cydnabod adborth defnyddwyr a'i nod yw cynnal cydbwysedd rhwng hysbysebu a phrofiad y defnyddiwr.

C: Sut y bydd perchnogaeth Microsoft yn effeithio ar yr arloesedd yn Call of Duty?

A: Wrth i Microsoft gymryd y llyw, efallai y bydd nodau a strategaethau'r cwmni yn dylanwadu ar yr arloesedd yn Call of Duty. Mae esblygiad y fasnachfraint o dan berchnogaeth Microsoft yn parhau i fod yn anrhagweladwy.

Ffynonellau: Xbox