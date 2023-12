Gwobrau Gêm 2023: Dathlu Rhagoriaeth yn y Diwydiant Hapchwarae

By

Mae'r Game Awards 2023, digwyddiad blynyddol sy'n cydnabod cyflawniadau eithriadol yn y diwydiant hapchwarae, i'w gynnal ddydd Iau. Bydd y sioe hynod ddisgwyliedig hon yn cael ei ffrydio'n fyw o Theatr Peacock LA a gellir ei gwylio am ddim ar-lein ar fwy na dau ddwsin o lwyfannau.

Mae 10fed rhifyn The Game Awards yn addo cyflwyno noson llawn cyffro ac adloniant. Ochr yn ochr â chyhoeddi’r enillwyr mewn 31 o wahanol gategorïau, bydd y digwyddiad yn cynnwys cyhoeddiadau première unigryw, trelars trelars cyfareddol, perfformiadau cerddoriaeth fyw gwefreiddiol, ac ymddangosiadau gan enwogion enwog.

Mae cyflwynwyr eleni yn cynnwys enwau mawr fel Timothée Chalamet, sy’n adnabyddus am ei rolau yn “Wonka” a “Dune,” Anthony Mackie o “Twisted Metal” Peacock, Christopher Judge, yr actor y tu ôl i “God of War” a’i ddilyniant sydd ar ddod hefyd. fel DJ a chynhyrchydd Zedd. A pheidiwch ag anghofio am y cymeriad annwyl Muppet Gonzo.

Mae Gwobrau Gêm 2023 wedi cael ymateb aruthrol, gydag enwebeion yn rhychwantu gwahanol genres a llwyfannau. Dewiswyd yr enwebiadau hyn, sy'n cwmpasu 112 o wahanol gemau, unigolion, timau a digwyddiadau, gan reithgor byd-eang yn cynnwys cynrychiolwyr o dros 100 o gyhoeddiadau cyfryngau a allfeydd dylanwadwyr.

Mae chwe theitl eithriadol eleni yn cystadlu am wobr hynod chwenychedig Gêm y Flwyddyn. “Alan Wake 2” a ddatblygwyd gan Remedy Entertainment, “Baldur’s Gate 3” gan Larian Studios, “Marvel’s Spider-Man 2” o Insomniac Games, “Resident Evil 4” gan Capcom, “Super Mario Bros. Wonder” gan Nintendo, a “ Chwedl Zelda: Dagrau'r Deyrnas” hefyd gan Nintendo. Mynegodd crëwr a gwesteiwr y Game Awards, Geoff Keighley, ei gyffro am y llinell gref, gan amlygu bod yr holl enwebeion yn fasnachfreintiau sefydledig sydd wedi cael effaith sylweddol ar y diwydiant hapchwarae.

I'r rhai sy'n aros yn eiddgar i wrando ar The Game Awards, gallwch ddal y llif byw ar lwyfannau poblogaidd fel YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, ac X. Bydd dolenni i ffrydiau byw gwobrau'r gêm ar gyfer y llwyfannau hyn yn cael eu darparu ar gyfer mynediad hawdd i y digwyddiad.

Daw Gwobrau Gêm 2023 atoch gan y cynhyrchwyr gweithredol Geoff Keighley a Kimmie Kim. Mae LeRoy Bennett yn gwasanaethu fel cyfarwyddwr creadigol, tra bod Richard Preuss yn cymryd rôl cyfarwyddwr.