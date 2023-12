Crynodeb:

Wrth i archwilio'r gofod barhau i swyno'r byd, mae'r cwestiwn faint o robotiaid sydd ar y blaned Mawrth ar hyn o bryd yn codi. Gyda sawl taith lwyddiannus i'r blaned goch, gan gynnwys y crwydryn dyfalbarhad diweddar, mae tri robot gweithredol ar y blaned Mawrth ar hyn o bryd. Mae'r erthygl hon yn archwilio'r robotiaid sy'n gweithredu ar y blaned Mawrth ar hyn o bryd, eu teithiau, ac arwyddocâd eu presenoldeb ar y blaned.

Faint o Robotiaid sydd ar y blaned Mawrth ar hyn o bryd?

Mae Mars, y cyfeirir ati’n aml fel y “Blaned Goch,” wedi bod yn destun diddordeb mawr i wyddonwyr a selogion gofod fel ei gilydd. Dros y blynyddoedd, mae nifer o deithiau wedi'u lansio i archwilio ac astudio'r blaned Mawrth, gyda'r prif nod o ddatrys ei dirgelion a deall ei photensial i gefnogi bywyd.

Ar hyn o bryd, mae tri robot gweithredol ar y blaned Mawrth: y crwydro dyfalbarhad, y crwydro Curiosity, a'r lander InSight. Mae pob un o'r robotiaid hyn yn cyflawni pwrpas unigryw ac yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r blaned mewn gwahanol ffyrdd.

1. Crwydro dyfalbarhad: Wedi'i lansio gan NASA ym mis Gorffennaf 2020, y crwydro Perseverance yw'r ychwanegiad diweddaraf i dirwedd y blaned Mawrth. Ei brif genhadaeth yw chwilio am arwyddion o fywyd microbaidd hynafol, casglu samplau o greigiau a phridd Mars, a pharatoi'r ffordd ar gyfer archwilio dynol yn y dyfodol. Gydag offer a chamerâu gwyddonol datblygedig, nod Dyfalbarhad yw darparu mewnwelediad gwerthfawr i hanes daearegol y blaned Mawrth a'r gallu i fyw ynddo.

2. Crwydro Chwilfrydedd: Mae crwydryn Curiosity NASA wedi bod yn archwilio'r blaned Mawrth ers iddo gyrraedd ym mis Awst 2012. Ei brif amcan yw asesu gallu'r blaned i fyw ynddi yn y gorffennol a'r presennol, gan gynnwys astudio hinsawdd a daeareg y blaned Mawrth. Mae chwilfrydedd wedi gwneud darganfyddiadau arwyddocaol, megis dod o hyd i dystiolaeth o ddŵr hynafol a moleciwlau organig, gan ddarparu data hanfodol i wyddonwyr sy'n astudio potensial Mars i gynnal bywyd.

3. InSight Lander: Glaniodd y lander InSight, a weithredir hefyd gan NASA, ar y blaned Mawrth ym mis Tachwedd 2018. Yn wahanol i'r crwydro, mae InSight yn lander llonydd a gynlluniwyd i astudio tu mewn y blaned. Mae'n defnyddio seismomedrau ac offerynnau eraill i ganfod Marsquakes a chasglu data ar gyfansoddiad y blaned, daeareg, a gweithgaredd tectonig. Mae'r wybodaeth hon yn helpu gwyddonwyr i ddeall ffurfiant ac esblygiad y blaned Mawrth, yn ogystal â thynnu cymariaethau â phrosesau daearegol y Ddaear.

Cwestiynau Cyffredin (FAQ):

C: A oes unrhyw robotiaid eraill ar y blaned Mawrth?

A: Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw robotiaid gweithredol eraill ar y blaned Mawrth ar wahân i'r crwydro Perseverance, Curiosity rover, a Lander InSight. Fodd bynnag, mae sawl taith flaenorol wedi glanio robotiaid yn llwyddiannus ar y blaned Mawrth, gan gynnwys y llwybrwyr Ysbryd a Chyfle, a oedd yn gweithredu tan 2010 a 2018, yn y drefn honno.

C: Pa mor hir mae'r robotiaid hyn yn gweithredu ar y blaned Mawrth?

A: Mae oes weithredol y robotiaid hyn yn amrywio. Roedd y crwydro Curiosity, er enghraifft, wedi'i gynllunio i ddechrau ar gyfer cenhadaeth dwy flynedd ond mae wedi parhau i weithredu ers dros wyth mlynedd. Disgwylir i rover Perseverance bara am o leiaf un flwyddyn Mawrth, sef tua 687 diwrnod y Ddaear.

C: Sut mae'r robotiaid hyn yn cyfathrebu â'r Ddaear?

A: Mae'r robotiaid ar y blaned Mawrth yn cyfathrebu â'r Ddaear trwy'r Rhwydwaith Gofod Dwfn (DSN), system o antenâu sydd wedi'u lleoli ledled y byd. Mae'r antenâu hyn yn derbyn ac yn trosglwyddo signalau i sefydlu cyswllt cyfathrebu rhwng y robotiaid a rheolaeth genhadol ar y Ddaear.

C: Beth yw arwyddocâd cael robotiaid ar y blaned Mawrth?

A: Mae presenoldeb robotiaid ar y blaned Mawrth yn caniatáu i wyddonwyr gasglu data gwerthfawr am ddaeareg y blaned, hinsawdd, a'r potensial i gynnal bywyd. Mae'r cenadaethau hyn yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o breswyliad y blaned Mawrth yn y gorffennol, ei phrosesau daearegol, ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer archwiliad dynol o'r blaned yn y dyfodol.

Ffynonellau:

- Rhaglen Archwilio Mars NASA: mars.nasa.gov

- Labordy Gyriad Jet NASA: jpl.nasa.gov